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Öğrencisini hastanelik etmişti... Eli kanlı öğretmenin cezası belli oldu!

Esenler'deki bir ilkokulda, 1. sınıf öğrencisini dersi dinlemediği için kitapla vurarak yaraladığı gerekçesiyle yargılanan öğretmen N.D. 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Öğrencisini hastanelik etmişti... Eli kanlı öğretmenin cezası belli oldu!

Esenler'deki bir ilkokulda, 1. sınıf öğrencisini dersi dinlemediği için kitapla vurarak yaraladığı gerekçesiyle yargılanan öğretmen N.D. 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

06 Kasım 2019 Çarşamba 14:37
Öğrencisini hastanelik etmişti... Eli kanlı öğretmenin cezası belli oldu!

Esenler’de öğrencisi H.S.S.’yi (9) kitapla darp ettiği iddia edilen öğretmen Nadir D.’nin (53) yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme sanık öğretmenin 4 yıl 2 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.
Esenler'de bir ilköğretim okulunda olayın yaşandığı dönemde 1. sınıf öğrencisi olan H.S.S'yi darp ettiği gerekçesiyle yargılanan öğretmen Nadir D.'nin davası karara bağlandı.

 
Bakırköy 29 Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mağdur çocuğun babası Remzi Serbest'in vefat ettiği için duruşmaya katılmadığı kaydedilirken, müşteki anne Songül S. ile avukatı hazır bulundu.

Beyanı sorulan müşteki avukatı Adli Tıp Kurumundan yaralanmaya ilişkin alınan raporda yara izinin sabit olduğunun açıklandığını hatırlatarak “Bir diyeceğim yoktur, iz sabittir. Sanıktan şikayetçiyiz. Cezalandırılmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

Mahkeme müşteki avukatının ardından kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti öğretmenin öğrencisine vurmak için kullandığı kitabı silah olarak kabul ederek Nadir D.'nin‘silah ile kasten yaralama' suçundan 4 yıl 2 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.

Olayın Geçmişi

Esenler'de bir ilkokulda öğretmenlik yapan Nadir D. (53) 20 Nisan 2017 günü iddiaya göre dersi dinlemeyen öğrencisi H.S.S.'ye elinde bulunan kitabın sivri köşesi ile vurmuştu. Göz altına gelen bu darbe sonucu yaralanan ilkokul öğrencisi çocuğa 4 dikiş atılmıştı. Yaşanan olayla ilgili aile ve çocuk şikayetçi olmuştu.

İfadesi alınan öğretmen Nadir D., öğrencisinin sıraların arasında dolaşırken kitabı gayriihtiyarı çocuğun gözlüğüne değdirdiğini ve yaralanmaya sebebiyet veren cismin kitap değil gözlük olduğunu söylemişti. Öğrenci H.S.S. ise kalemini yere düşürdüğünü ve almaya çalışırken öğretmeninin dersi dinlemediği için yüzüne vurduğunu söylemişti.

Öğretmen Nadir D. hakkında ‘kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle, çocuğa karşı silahla basit yaralama' suçundan, 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar ceza isteminde bulunulmuştu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Kaynak:Haber3

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