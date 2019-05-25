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Öğrencileri döven okul müdürü hakkında karar verildi

Çankırı'da bir okul müdürü, öğrencileri döverken çekilen görüntüleri üzerine yöneticilik görevinden alındı. Olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

Öğrencileri döven okul müdürü hakkında karar verildi

Çankırı'da bir okul müdürü, öğrencileri döverken çekilen görüntüleri üzerine yöneticilik görevinden alındı. Olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 16:57
Öğrencileri döven okul müdürü hakkında karar verildi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Çankırı'da bir ilkokulda öğrencilerine şiddet uyguladığı belirlenen öğretmenin yöneticilik görevinin üzerinden alındığı, hakkındaki adli sürecin de devam ettiği bildirildi. 

MEB'den yapılan bilgilendirmede, Çankırı'daki bir ilkokulda öğrenci velisi tarafından görüntülenen ve televizyon haberleriyle medyaya yansıyan vahim görüntülerle ilgili olayın 8 Mart 2019 Cuma günü yaşandığı aktarıldı. 

Bilgilendirmede, "Olayla ilgili olarak Bakanlığımız müfettişleri tarafından başlatılan inceleme, soruşturma sonucu söz konusu kişinin yöneticilik görevi üzerinden alınmış olup hakkındaki adli süreç devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı. 

Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki bir ilkokulda öğrencileri kürsüye çıkararak tokatlayan öğretmenin, bir öğrenciyi de kulaklarında tutarak havaya kaldırdığına ilişkin görüntüler basın organlarında yer almıştı. 

BAKANLIK: GÖREVDEN ALINDI

Milli Eğitim Bakanlığı da konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Müdürün görevden alındığını, hakkındaki adli sürecin de devam ettiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Çankırı'daki bir ilkokulumuzda öğrenci velisi tarafından görüntülenen ve televizyon haberleriyle medyaya yansıyan vahim görüntülerle ilgili olay 8 Mart 2019 cuma günü yaşanmıştır. Olayla ilgili olarak Bakanlığımız müfettişleri tarafından başlatılan inceleme/soruşturma sonucu söz konusu kişinin yöneticilik görevi üzerinden alınmış olup, hakkındaki adli süreç devam etmektedir."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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