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Öğrenci evinde kiralayan değil satın alan kazanıyor!

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanması kiralık konut piyasasını da hareketlendirdi. ‘Ekspertiz raporlu’ gayrimenkulleri alıcılarla buluşturan Türkiye’nin ilk ve tek online gayrimenkul açık artırma sitesi Tapu.com, hareketlenen kiralık öğrenci evi piyasasını yorumladı. Tapu.com verilerine* göre, öğrenciler en çok 1.000 - 1.500 TL’lik konutları kiralama eğiliminde. 500 bin TL’ye kadar olan konut kredi faizi oranlarının kamu bankalarında aylık %0.99’a düşmesiyle birlikte öğrenciler için kiralama yerine satın almanın ciddi bir alternatif haline geldiğini vurgulayan Tapu.com kurucu ortağı Emre Erşahin, “Bir öğrenci 4 yıllık lisans eğitimi boyunca kiraya bir ev satın alacak tutarda para harcıyor. Yeni faiz oranlarında bu kira tutarlarına yakın taksitlerle konut satın almak mümkün” diyor.

Öğrenci evinde kiralayan değil satın alan kazanıyor!

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanması kiralık konut piyasasını da hareketlendirdi. ‘Ekspertiz raporlu’ gayrimenkulleri alıcılarla buluşturan Türkiye’nin ilk ve tek online gayrimenkul açık artırma sitesi Tapu.com, hareketlenen kiralık öğrenci evi piyasasını yorumladı. Tapu.com verilerine* göre, öğrenciler en çok 1.000 - 1.500 TL’lik konutları kiralama eğiliminde. 500 bin TL’ye kadar olan konut kredi faizi oranlarının kamu bankalarında aylık %0.99’a düşmesiyle birlikte öğrenciler için kiralama yerine satın almanın ciddi bir alternatif haline geldiğini vurgulayan Tapu.com kurucu ortağı Emre Erşahin, “Bir öğrenci 4 yıllık lisans eğitimi boyunca kiraya bir ev satın alacak tutarda para harcıyor. Yeni faiz oranlarında bu kira tutarlarına yakın taksitlerle konut satın almak mümkün” diyor.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:07
Öğrenci evinde kiralayan değil satın alan kazanıyor!

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanması kiralık konut piyasasını hareketlendirdi. Türkiye’nin ilk ve tek online gayrimenkul açık artırma sitesi Tapu.com, öğrencilerin kiralık ev arayışının arttığı bu dönemde emlak piyasasındaki fırsatlara dikkat çekti.

Tapu.com verilerine göre öğrenciler ortalama 1.000 - 1.500 TL’lik konutları kiralama eğiliminde. Öğrencilerin lisans eğitimi için en çok tercih ettiği illerin başında Eskişehir, İstanbul, Samsun, İzmir ve Bursa geliyor. Üniversitelerin yoğun olduğu ve öğrencilerin en çok tercih ettiği semtlerde ise ev kiraları da artışa geçmeye devam ediyor.

Tapu.com kurucu ortağı Emre Erşahin, “36.000 TL'den 400.000 TL'ye kadar uzanan geniş bir konut portföyüne sahibiz, üniversitelerin sınav sonuçlarının açıklanmasıyla kiralık konut piyasası da hareketlendi. Konut kredisi oranlarının kamu bankalarında %0.99’a indirilmesiyle satışlarda bir hareketlenme gözlemliyoruz” diyor. Üniversite lisans eğitiminin en az 4 sene sürdüğüne vurgu yapan Erşahin, bir öğrencinin lisans eğitimi sonunda ödediği kiranın ortalama 70.000 - 80.000 TL seviyesine ulaşabildiğinin altını çiziyor.

100.000 TL altında konut almak mümkün

100 bin TL altında konut satın almanın mümkün olduğunu belirten Emre Erşahin, “100 bin TL altında 144 adet konut satışta, özellikle Ankara’dayoğunlaşan alternatifler var. Öğrencilerin tercih ettiği lokasyonlarda ev kiralarını en az 4 yıllık eğitim-öğrenim süresiyle çarptığımızda aslında bir öğrenci ailesinin kiraya ödediği ortalama miktarla ev satın almasının mümkün olduğunu ve bu satın almanın uzun vadede daha kazançlı olduğunu söyleyebiliriz, üstelik satın alınan konutun 4 yıl sonraki satış değeri de TL bazında artmış olacak, bu durumda aileler hem alırken hem satarken kar edebilir” şeklinde sözlerine devam etti.

*Araştırma verileri Tapu.com portföyü üzerinden oluşturulmuştur.

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öğrenci evinde kiralayan değil satın alan kazanıyor
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