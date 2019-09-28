OGM personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM sınav tarihleri açıklandı!

12 Eylül Perşembe günü başlayan OGM personel alımı başvuruları 23 Eylül tarihinde sona erdi. Başvuruların sona ermesiyle birlikte gözler OGM personel alımı başvuru sonuçlarına çevrildi. Bu kapsamda merakla araştırılan sorular arasında OGM personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yer alıyor.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar yerleştirme sonuçlarını 03.10.2019 tarihine kadar http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile öğrenebilecektir.

BAŞVURU VE SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA ALINACAK ADAY SAYISI VE İLANI

Adaylar 24.09.2019-07.10.2019 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 07.10.2019 gecesi saat 23:59'da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların başvuru işleminden önce e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.

KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu, belirlenen pozisyon sayısının 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır.

Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar 27.10.2019 tarihine kadar http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile durumlarını öğrenebilecektir.

BAŞVURU VE SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA ALINACAK ADAY SAYISI VE İLANI

Adaylar 24.09.2019-07.10.2019 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 07.10.2019 gecesi saat 23:59'da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların başvuru işleminden önce e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.

KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu, belirlenen pozisyon sayısının 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır.

Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar 27.10.2019 tarihine kadar http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile durumlarını öğrenebilecektir.

ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

Sözlü ve uygulamalı sınav yeri ve zamanı 27.10.2019 tarihine kadar www.ogm.gov.tr. internet adresinde ayrıca ilan edilecektir.

Adaylar sınava gelirken yanlarında;

a) Fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport)

bulundurmak zorundadır.

SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV KONULARI VE PUANI

Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen sözlü ve uygulama sınav konularından sınava tabi tutulacaktır.

1- Sözlü sınav konuları;

a) Genel kültürü, 10 puan

b) Genel ormancılık konuları hakkında bilgi düzeyi, 10 puan

2- Uygulamalı sınav konuları;

a) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar, 20 puan

b)Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar, ormanların yasadışı faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar, orman sağlığını tehdit eden zararlı organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin uygulamalar, 20 puan

c)Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar, 20 puan

ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu elde etmeye yönelik boylama ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar, 20 puan

Sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü ve uygulamalı sınav puanı tespit edilir. Sözlü ve uygulamalı sınavda yüz üzerinden toplam en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

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