OGM 5 Bin Personel Alacak! Genel Müdürden Açıklama!

Orman Genel Müdürlüğü tarafından 5 bin personel alımı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey tarafından yapılan açıklamada "5 bin personel alımı ile ilgili çalışmalarımız son sürat devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Genel Müdür Karacabey'in açıklaması şöyle;

"5 Bin Personel Alımı ile İlgili Göstermiş Oldukları Alaka ve Hassasiyet İçin Başta Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a ve Bakanımız Sn. Dr. Bekir Pakdemirli'ye Şükranlarımı Sunuyorum."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA