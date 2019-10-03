OGM, 1146 sözleşmeli personel alım sonuçlarını açıkladı

Orman Genel Müdürlüğü, KPSS puan üstünlüğüne göre aldığı 1146 sözleşmeli personel alım sonuçlarını açıkladı.

2019 Yılı Sözleşmeli Personel Alımı Sonuçlarına İlişkin İlan

Genel Müdürlüğümüz taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrası gereğince "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 12.09.2019-23.09.2019 tarihleri arasında başvuruları alınan sözleşmeli personel alımına ilişkin sonuçlar, 2018 yılı KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan sırası esas alınmak suretiyle adayların tercihleri ve puanları doğrultusunda elde edilmiş olup başvuruda bulunan adaylar, sonuçları http://isealim.ogm.gov.tr adresinden e-devlet şifreleri ile öğrenebilecektir.

Asil olarak yerleştirilmeye ve sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların 07.10.2019-28.10.2019 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Beştepe Mahallesi Söğütözü Caddesi No:8/1 06560 - Yenimahalle / ANKARA adresindeki Orman Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Personel Şube Müdürlüğüne bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat edilen unvanlarda tercihleri ve KPSS (B) grubu puanı doğrultusunda asil olarak yerleştirilmeye ve sözleşme imzalamaya hak kazananlardan;

- Verilen süre içerisinde müracaat etmeyenler,

- Sözleşme imzalandığı halde verilen süre zarfında göreve başlamayanlar,

- İlanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler,

- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması tahkikatı olumsuz sonuçlananlar, yerine, en yüksek puanlı adaydan başlanılmak suretiyle tercih ettiği illere göre sırasıyla sözleşme yapılmak üzere çağırılacaktır.

İstenen belgeler

a) Özgeçmiş

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi

c) Cumhuriyet Savcılığı iyi hal belgesi ve iki adet fotokopisi

ç) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ve bir adet fotokopisi (Erkek Adaylar için)

d) İlgili KPSS puanını gösteren sınav sonuç belgesi

e) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti

f) 2 Adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş)

g)Avukatlık pozisyonuna başvuranlar için Avukatlık Ruhsatnamesi

ğ)Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık)/Otobüs Şoförlüğü, Otobüs Kaptanlığı ön lisans programlarından mezun olanlardan Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için;

- En az C sınıfı ehliyete sahip olduklarını gösterir belge, sürücü belgesi fotokopisi

h)-Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlardan Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için;

- En az C sınıfı ehliyete sahip olduklarını gösterir belge, sürücü belgesi fotokopisi

ı) 29.08.2019 tarihinde ilan edilen Sözleşmeli Personel Alım İlanının "Adaylarda Aranacak Genel Şartlar" başlıklı 2. Bölümünün 2 inci maddesinde yer alan şartın kontrolünün tespiti için,

-Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin kayıt belgesi

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup; ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlan olunur.

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