ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 84. ÖGG sınav soru ve cevapları yayımlandı mı?

EGM'ye bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ÖGG sınavı hakkında araştırmalar artış gösterdi. 84. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının ardından sonuçların açıklanma tarihi merak konusu oldu. Sınava katılan binlerce aday bu kapsamda ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 84. ÖGG sınav soru ve cevapları yayımlandı mı? İşte detaylar...

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yapılan, Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak sonuçların bir hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

ÖGG SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

20 Ekim tarihinde gerçekleştirilen ÖGG sınavının ardından soru ve cevapların yayımlanıp yayımlanmadığı merak konusu oldu. Sınavın soru ve cevapları henüz yayımlanmadı.

SONUÇLAR NEREDEN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları "http://sinavsonuc.ozelguvenlik.pol.tr/" adresi üzerinden erişime açılacak. Sonuçları adaylar TC kimlik numaraları ile bu adres sorgulayabilecek.