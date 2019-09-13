ÖGG sınav sonuçları açıklandı! İşte 2019 ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

ÖGG sınav sonuçları için geri sayım başladı. Özel Güvenlik Daire Başkanlığı sınav sonuçlarının bugün 13 Eylül (bugün) açıklanacağını duyurmuştu ve beklenen açıklama an itibariyle geldi. Güvenlik görevlisi olmak isteyen binlerce adayın katıldığı ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu internet üzerinden araştırılıyor? İşte ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı ve detaylar...

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Özel Güvenlik Daire Başkanlığı ÖGG sınav sonuçlarının 13 Eylül'de açıklanacağını duyurmuştu ve beklenen açıklama bugün geldi...

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ÖGG NASIL OLUNUR?

Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği ÖGG sınavından en az 60 puan almak gerekiyor. Düzenlenen bu sınava adayların giriş hakkı 4'tür. Her bir sınav için ayrı sınav ücreti yatırılır. Ayrıca özel güvenlik olurken silahlı ya da silahsız olarak seçim yapmanız gerekir.

ÖGG NASIL OLUNUR?

Silahlı ve silahsız Güvenlik Görevlisi olmak için aranan şartlar ve adaylardan istenilen belgeler farklıdır. Ayrıca Silahlı temel eğitim süresi 120 saattir. 15 gün temel dersler+ 3 gün silah dersi ( 2 gün teorik eğitim ve 1 gün poligonda 25 mermi atış eğitimi) olmak üzere toplam 18 iş günüdür. Silahsız temel eğitim alanlar 100 saattir. (15 gün) Eğitimlere katılmak mecburidir. Mazeretsiz %10 D/S (100 saatin 10 saati), mazeretli %30 D/S (100 saatin 10 saati) devamsızlık hakkınız mevcuttur.

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