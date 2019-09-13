Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 18°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103072
ALTIN
271.920
DOLAR
5.6668
STERLIN
7.0998
EURO
6.2796
67 bin memur, 70 bin işçi alınacak
JGK başvuru şartları nelerdir? 2019 Jandarma uzman onbaşı, uzman çavuş ve subay alımı ne zaman yapılacak?
POMEM 24. Dönem sınav Sonuçları Açıklandı! 3 Bin Kadın Polis Alım Sonuçları Sorgulama Ekranı
Üniversiteye Sözleşmeli Memur Alınıyor! İşte Başvuru Şartları
Bankalar yarışa girdi! Avantajlı kredi...

ÖGG sınav sonuçları açıklandı! İşte 2019 ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

ÖGG sınav sonuçları bugün açıklandı! 83. Özel Güvenlik Görevlisi sınavı geçtiğimiz haftalarda gerçekleşmişti. Adaylar sonuçların açıklanacağı gün için geri sayıma başlamıştı. Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın yaptığı duyuruya göre sonuçlar bugün adayların erişimine açıldı. İşte, ÖGG sınav sonuçları ve ÖGG sınav sonuç sorgulama nasıl yapılır? sorusunun cevapları...

ÖGG sınav sonuçları açıklandı! İşte 2019 ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

ÖGG sınav sonuçları bugün açıklandı! 83. Özel Güvenlik Görevlisi sınavı geçtiğimiz haftalarda gerçekleşmişti. Adaylar sonuçların açıklanacağı gün için geri sayıma başlamıştı. Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın yaptığı duyuruya göre sonuçlar bugün adayların erişimine açıldı. İşte, ÖGG sınav sonuçları ve ÖGG sınav sonuç sorgulama nasıl yapılır? sorusunun cevapları...

13 Eylül 2019 Cuma 21:01
ÖGG sınav sonuçları açıklandı! İşte 2019 ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

ÖGG sınav sonuçları için geri sayım başladı. Özel Güvenlik Daire Başkanlığı sınav sonuçlarının bugün 13 Eylül (bugün) açıklanacağını duyurmuştu ve beklenen açıklama an itibariyle geldi. Güvenlik görevlisi olmak isteyen binlerce adayın katıldığı ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu internet üzerinden araştırılıyor? İşte ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı ve detaylar...

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Özel Güvenlik Daire Başkanlığı ÖGG sınav sonuçlarının 13 Eylül'de açıklanacağını duyurmuştu ve beklenen açıklama bugün geldi...

ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖGG NASIL OLUNUR?

Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği ÖGG sınavından en az 60 puan almak gerekiyor. Düzenlenen bu sınava adayların giriş hakkı 4'tür. Her bir sınav için ayrı sınav ücreti yatırılır. Ayrıca özel güvenlik olurken silahlı ya da silahsız olarak seçim yapmanız gerekir.

ÖGG NASIL OLUNUR?

Silahlı ve silahsız Güvenlik Görevlisi olmak için aranan şartlar ve adaylardan istenilen belgeler farklıdır. Ayrıca Silahlı temel eğitim süresi 120 saattir. 15 gün temel dersler+ 3 gün silah dersi ( 2 gün teorik eğitim ve 1 gün poligonda 25 mermi atış eğitimi) olmak üzere toplam 18 iş günüdür. Silahsız temel eğitim alanlar 100 saattir. (15 gün) Eğitimlere katılmak mecburidir. Mazeretsiz %10 D/S (100 saatin 10 saati), mazeretli %30 D/S (100 saatin 10 saati) devamsızlık hakkınız mevcuttur.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
ögg sınav sonuçları açıklandı işte 2019 ögg sınav sonuçları sorgulama ekranı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başvurular başladı! Kamuya 5 bin personel alınıyor!
Başvurular başladı! Kamuya 5 bin personel alınıyor!
Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'den bakirelik itirafı
Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'den bakirelik itirafı
Diyarbakır Kulp Belediye Başkanı gözaltına alındı !
Diyarbakır Kulp Belediye Başkanı gözaltına alındı !

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim