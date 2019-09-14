ÖGG sınav sonuçları açıklandı!

Binlerce aday Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarını bekliyordu ve EGM’den sonuç haberi geldi. 83. Özel Güvenlik Temel Eğitimi (ÖGG) sınav sonuçları beklendiği tarih olan 13 Eylül’de açıklandı. Haberimizdeki linkten 83. ÖGG sınavı sonuçlarınızı sorgulayabilirsiniz.

ÖGG SINAV SONUÇLARI EGM’DE NASIL SORGULANIR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı yine Emniyet Müdürlüğü’nün https://www.egm.gov.tr/ isimli internet hesabından açıklandı. Sonuç sorgulamak için T.C. kimlik numaranızı bilmeniz ve güvenlik kodunu doğru girmeniz gerekiyor.

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

ÖGG’DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Özel Güvenlik sınavından geçer not alabilebilmek için sınavın ve uygulama sınavının puanlarının aritemetik ortalamasının 60 olması gerekmektedir. Örnek verecek olursak;

Temel eğitim sorularından 60 soruyu doğru cevaplayan,

Silah bilgisi sorularından 15 soruyu doğru cevaplayan ve

Atıştanda 3 isabet yapsan

60 soru * 1 puan =60 puan

15 soru*2 puan =30 puan 3 isabet*10 puan =30 puan

Toplam =120 puan /2 = 60 puan alır ve sınavı geçer.

NASIL ÖZEL GÜVENLİK OLABİLİRSİNİZ?

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği sınavdan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanılıyor. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

– Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

– Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

– Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.

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