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ÖGG 80. dönem sınav sonuçları açıklandı! Sonuçları sorgulamak için tıklayınız...

ÖGG 80. dönem sınav sonuçları açıklandı. Binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilen Özel Güvenlik Görevlisi sınavının ardından ÖGG adayları sonuçları öğrenmek için internette araştırıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü takviminde sonuçların 8 Mart Cuma günü açıklanacağı duyurulmuştu. İşte, ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı... Sonuçları sorgulamak için tıklayınız...

ÖGG 80. dönem sınav sonuçları açıklandı! Sonuçları sorgulamak için tıklayınız...

ÖGG 80. dönem sınav sonuçları açıklandı. Binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilen Özel Güvenlik Görevlisi sınavının ardından ÖGG adayları sonuçları öğrenmek için internette araştırıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü takviminde sonuçların 8 Mart Cuma günü açıklanacağı duyurulmuştu. İşte, ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı... Sonuçları sorgulamak için tıklayınız...

08 Mart 2019 Cuma 22:40
ÖGG 80. dönem sınav sonuçları açıklandı! Sonuçları sorgulamak için tıklayınız...

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu dün sınava giren adaylar tarafından araştırılıyordu. Özel Güvenlik 80. temel eğitim sınavına ve Özel Güvenlik 56. yenileme eğitimi sınavına 17 Şubat'ta binlerce adayın katılımıyla gerçekleşmişti. Bugün itibariyle Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı. Sonuçları öğrenmek için haberimizden ulaşabilirsiniz...

ÖGG 80. DÖNEM SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖGG SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

17 Şubat'ta gerçekleştirilen 80. Özel Güvenlik Görevlisi sınavı soru ve cevapları Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

ÖGG 80. DÖNEM SINAV SORU VE CEVAPLARI

ÖGG SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ ETMEK İSTEYENLERE ÖNEMLİ DUYURU

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Adaylar, sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz sonuçlarını Başkanlığın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden de ilan edilecektir.

Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.

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