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OECD Eğitim Direktörü Schleicher: Türkiye öğretmenlere daha çok imkan sunmalı

Atilla Güner’le Akşam Postası 4.5 yıl aradan sonra RS FM’e geri döndü. Gündeme dair her tür konunun objektif bakış açısıyla değerlendirildiği programın ilk yayınında yeni eğitim ve öğretim yılı masaya yatırıldı.

OECD Eğitim Direktörü Schleicher: Türkiye öğretmenlere daha çok imkan sunmalı

Atilla Güner’le Akşam Postası 4.5 yıl aradan sonra RS FM’e geri döndü. Gündeme dair her tür konunun objektif bakış açısıyla değerlendirildiği programın ilk yayınında yeni eğitim ve öğretim yılı masaya yatırıldı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 21:11
OECD Eğitim Direktörü Schleicher: Türkiye öğretmenlere daha çok imkan sunmalı

OECD’nin (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) her yıl üye ülkelerde yaptığı sözel ve sayısal yetenek sınavı PISA’da Türk öğrenciler yıllardan beri hep son sıralarda yer alıyor. Akşam Postası Editörü Uğur Koçbaş OECD Eğitim Direktörü Andreas Schleicher ile konuştu. Hem bu performans düşüklüğünün nedenlerini sordu hem de Schleicher’den Türk eğitim sisteminin geleceğine ilişkin görüş aldı.

PISA'DA NEDEN BAŞARIMIZ DÜŞÜK?

Schleicher’e göre PISA’daki başarısızlığın sebebi ezbere dayanan eğitim: "Türk öğrenciler tamamen sınavlar için çalışmaya konsantre olmuş durumdalar. Ezbere bilgileri tekrarlamaktan öteye gidemiyorlar. Bu da önlerine bir problem geldiğinde onu çözme yeteneklerini kısıtlıyor. PISA bu beceriye büyük önem veren bir sınav."

Alman eğitim uzmanı, Türkiye’nin eğitim sistemine çağ atlatmak için mutlaka öğretmenler konusunda daha fazla adım atması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin 2023 Eğitim Hedefleri’ni öven Schleicher, “2023 vizyonu geleceğe bakan ve heyecanlandıran bir vizyon. Daha çok problem çözmeye odaklı, proje odaklı bir bakış açısı. Eğitimi daha geniş kapsamlı hale getirecek bir adım. Ancak eğitim kalitesi hiçbir zaman eğitmenlerin kalitesinin üzerine çıkamıyor. İşte bu yüzden Türkiye’nin öğretmenliği hem maddi anlamda hem de entelektüel olarak daha cazip hale getirmesi şart. Türkiye öğretmenlerine harika ve dinamik bir kariyer imkânı sunmalı. Aynı zamanda başarılı öğrencilerin başarılı öğretmenlerle bir araya gelmesi, okullar arası etkileşimlerin de artırılması gerekiyor” dedi.

SONUÇLAR İNTERNETTE

208 PISA sınavı sonuçları 3 Aralık 2019’da yayınlanacak. Türk öğrencilere ilişkin son veriler 2015 yılına ait. Bu verilere Milli Eğitim Bakanlığı’nın 

PISA’ya ilişkin sayfasından erişmek mümkün. 

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