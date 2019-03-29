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ODTÜ’den Eski Hükümlü ve Engellilere İş Fırsatı! İşte Detaylar!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla personel alım ilanı yayımladı. İşçi statüsünde yapılacak olan personel alımlarında ise kurumun eski hükümlü ve engelli personel istihdam edeceği açıklandı.

ODTÜ’den Eski Hükümlü ve Engellilere İş Fırsatı! İşte Detaylar!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla personel alım ilanı yayımladı. İşçi statüsünde yapılacak olan personel alımlarında ise kurumun eski hükümlü ve engelli personel istihdam edeceği açıklandı.

29 Mart 2019 Cuma 07:15
ODTÜ’den Eski Hükümlü ve Engellilere İş Fırsatı! İşte Detaylar!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla personel alım ilanı yayımladı. İşçi statüsünde yapılacak olan personel alımlarında ise kurumun eski hükümlü ve engelli personel istihdam edeceği açıklandı. 

Eski hükümlü işçi alımına ilişkin detaylar
DPB üzerinden yayımlanan personel alım ilanına göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 9 eski hükümlü personel alımı yapacak. Alımlar için belirlenen kadro kontenjan bilgileri ve şartlar şu şekilde:

3 adet Şoför alımı: Ön lisans mezunu, E sınıfı sürücü belgesine sahip, SRC1 ve SRC 3 belgelerine sahip, 5 yıllık mesleki deneyimi olan,

1 adet Marangoz, en az ilkokul mezunu, ustalık belgesi olan,

3 adet Aşçı, en az ilkokul mezunu, en az iki yıl deneyime sahip

2 adet temizlik personeli, en az ilkokul mezunu.


Engelli personel alımına ilişkin detaylar;

3 adet Temizlik Görevlisi, en az ilkokul mezunu,

1 adet Büro İşleri İşçisi, en az ön lisans mezunu.

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