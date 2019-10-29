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Ödemiş'te 2 bin kişi Cumhuriyet'in 96. yıl dönümü için aynı anda zeybek oynadı

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına, aynı anda 2 bin kişinin oynadığı zeybek gösterisi sosyal medyada gündem oldu.

Ödemiş'te 2 bin kişi Cumhuriyet'in 96. yıl dönümü için aynı anda zeybek oynadı

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına, aynı anda 2 bin kişinin oynadığı zeybek gösterisi sosyal medyada gündem oldu.

29 Ekim 2019 Salı 15:28
Ödemiş'te 2 bin kişi Cumhuriyet'in 96. yıl dönümü için aynı anda zeybek oynadı

Ödemiş Belediyesi ve Ödemiş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte 2 bin kişi, trafiğe kapatılan Saracoğlu Caddesi'nde aynı anda zeybek oynadı. Ödemiş Halk Eğitim Merkezi'nde öncesinde 3 gün boyunca eğitim gören 12 yaşından büyük gönüllülerin katıldığı zeybek gösterisi ilgiyle izlendi.

Caddedeki kaldırımlar, evlerin balkonları ve pencereler, yüksek binaların tepeleri gösteriyi izleyenlerle doldu. Katılımcıların büyük bölümünün Atatürk'ün portresi ve imzası bulunan tişörtler giyerek sunduğu zeybek gösteri, sosyal medyada da en çok paylaşılan videolar arasına girdi.

Ödemiş ve zeybek kelimeleri, uzun bir süre boyunca Trend Topic (TT) listesinin üst sıralarında kaldı.

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