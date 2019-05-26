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Öcalan'dan açlık grevlerini bitirme çağrısı

Abdullah Öcalan, cezaevlerinde kendisi için başlatılan açlık grevleri ve ölüm oruçlarının amacına ulaştığını belirterek, eylemin sona erdirilmesi çağrısı yaptı.

Öcalan'dan açlık grevlerini bitirme çağrısı

Abdullah Öcalan, cezaevlerinde kendisi için başlatılan açlık grevleri ve ölüm oruçlarının amacına ulaştığını belirterek, eylemin sona erdirilmesi çağrısı yaptı.

26 Mayıs 2019 Pazar 11:42
Öcalan'dan açlık grevlerini bitirme çağrısı

Asrın Hukuk Bürosu avukatları, Öcalan'la 22 Mayıs'ta İmralı'da yaptıkları görüşme ve sonrasındaki sürece ilişkin bugün İstanbul'da basın toplantısı düzenleyerek, müvekkillerinin açlık grevi ve ölüm orucundakilerle ilgili mektubunu kamuoyuna duyurdu.

​Gazete Duvar'ın aktardığına göre, açlık grevi ve ölüm oruçlarının sona erdirilmesini talep eden Öcalan’ın, konuya ilişkin mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Değerli yoldaşlar başta açlık grevleri ve ölüm orucuna kendini yatırmış arkadaşlar olmak üzere, iki avukatımın yapacağı geniş açıklamalar ışığında, eyleminizin sona ermesini bekliyorum. Bana ilişkin maksadınızın hasıl olduğunu da rahatlıkla belirtip, hepinize en derin sevgi ve teşekkürlerimi sunuyorum. Asıl bundan sonrasında da bana yeterli yoğunluk ve iradeyle eşlik etmenizi de özenle belirtiyor ve umuyorum."

Öcalan'a tecrid uygulandığı gerekçesiyle HDP Milletvekili Leyla Güven'in öncülüğünde başlatılan açlık grevine cezaevlerindeki PKK'lı tutuklu ve hükümlüler de destek veriyordu.

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