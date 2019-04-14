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O Sınav İçin Tarih Belli Oldu!

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre 23 Haziran'da bağımsız denetçilik sınavı yapılacak.

O Sınav İçin Tarih Belli Oldu!

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre 23 Haziran'da bağımsız denetçilik sınavı yapılacak.

14 Nisan 2019 Pazar 13:12
O Sınav İçin Tarih Belli Oldu!

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından  Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre 23 Haziran'da bağımsız denetçilik sınavı yapılacak.
 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, bağımsız denetçilik sınavına müracaatlar 22 Nisan'da başlayacak ve 3 Mayıs saat 17.00'de sona erecek. 

Başvurular, "http://www.kgk.gov.tr" adresinde yer alan başvuru formu doldurularak gerçekleştirilecek, posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecek. 
Sınav müracaatları tetkik edildikten sonra katılmaya hak kazananlarla sınav yerleri ve saatleri, sınav tarihinden en az 15 gün önce kurumun internet sitesinden duyurulacak. 

Bağımsız denetçilik sınavı 23 Haziran'da Ankara ve İstanbul'da yapılacak. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 14.04.2019 14:01
Anahtar Kelimeler:
sınav tarih belli oldu
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