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O kişilere silah yasağı geliyor!

TBMM’de Gümrük Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek kanunlaştı. Kadın ve çocuklara yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin tedbirler kapsamında, haklarında tedbir kararı verilenlerin ateşli silahlara erişimlerinin derhal engellenmesine yönelik düzenleme yapıldı.

O kişilere silah yasağı geliyor!

TBMM’de Gümrük Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek kanunlaştı. Kadın ve çocuklara yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin tedbirler kapsamında, haklarında tedbir kararı verilenlerin ateşli silahlara erişimlerinin derhal engellenmesine yönelik düzenleme yapıldı.

27 Ekim 2019 Pazar 13:48
O kişilere silah yasağı geliyor!

TBMM Genel Kurul’da kabul edilen önergelerle teklifte bazı değişiklikler yapıldı.

Kadın ve çocuklara yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin tedbirler kapsamında, haklarında tedbir kararı verilenlerin ateşli silahlara erişimlerinin derhal engellenmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Buna göre, haklarında tedbir kararı verilenlerin tedbir kararı süresince ateşli silahları taşıma ve bulundurma izni verilmeyecek, varsa ruhsat verilmesine ve yenilenmesine işlemler bekletilecek.

Aynı şekilde kadın ve çocuklara yönelik şiddet uyguladıkları için haklarında tedbir kararı verilenlerin sahip olduğu yivsiz av tüfeklerine, spor ve nişan tüfek ve tabancalarına erişimleri de derhal engellenecek.

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kişilere silah yasağı geliyor
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