O Kişilere Para Cezası Verilebilir! Dikkat! Olmaz Demeyin!

Oy kullanmak her vatandaşın görevi. Herkes oy kullanmak için bekliyor. Ancak sandığa gitmeyen önemli de bir kesim var. Peki sandığa gitmemenin cezası var mı?

31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala, siyasi partiler de seçim çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Adaylar seçim bölgelerinde oy toplamayı denerken seçmenler de birtakım soruların yanıtını arıyor. Bu doğrultuda, '31 Mart seçimlerinde oy kullanmama cezası nedir?' sorusu seçmenlerin araştırdığı en önemli sorulardan birisi olarak öne çıkıyor. Peki, oy kullanmama cezası nedir? 31 Mart seçimlerinde oy kullanmama cezası ne kadar? Detayları sizler için derledik.

31 Mart seçimlerine sayılı bir zaman kala partiler de mevcut Belediyelerini korumak ve bunlara yeni Belediyeler eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. YSK Başkanı Sadi Güven, yaptığı açıklamada yurt içinde 57 milyon 78 bin 461 kişinin oy kullanacağını söylerken tahmini sandık sayısını 194 bin 715 olarak açıkladı. Peki, seçimlerde oy kullanmama cezası nedir? 31 Mart seçimlerinde oy kullanmama cezası ne kadar? Merak edilen bütün bilgileri sizler için hazırladık.

SEÇİMLERDE OY KULLANMAMA CEZASI 2019 NEDİR?

Bir vatandaşın, seçme hakkını kullanması zorunludur, YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her birey vatandaşlık görevi olarak oy kullanmalıdır. Oy kullanmadığı taktirde ceza uyugulanır.

31 MART SEÇİMLERİNDE OY KULLANMAMA CEZASI VAR MI VE NE KADAR?

31 Mart seçimlerine ilişkin oy kullanmama cezası miktarı henüz belli değil. Yani vatandaşların oy kullanmamaları durumunda kaç TL ödeyecekleri netleşmedi.

Miktar belli olduktan sonra 31 Mart seçimlerinde oy kullanmamış bireylerinin tespiti ile beraber kişilere gelen ceza ücreti, Maliye Bakanlığı'nda ödenecektir. Kişi, kendisine gelen ceza tebligatı ile beraber PTT ya da Maliye Bakanlığı gişelerinden cezasını ödeyebilir.

1 KASIM SEÇİMLERİNDE 22 TL ÖDENMİŞTİ

2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti. Bugüne kadar pek ceza kesildiği görülmemiş olsa da devletin nereden ne tür bir cezayla karşımıza çıkacağı bilinmiyor. Bu nedenle her koşulda sandığa gitmenizde fayda var.