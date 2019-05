O Kişiler Ne Kamu da Ne Özel Sektör de İşe Alınmayacak!

ASKERDE ÖLENLERİN EŞ VE ÇOCUKLARINA 52 BİN TL TAZMİNAT

Er ve erbaşlar ile yedek subay ve yedek astsubay okulunda öğrenci iken hayatını kaybedenler için herhangi bir aylık bağlanamaması durumunda, ölenlerin dul ve yetimlerine 52 bin 240 lira; sakatlananlara ise sakatlık derecelerine göre 31 bin lira ile 52 bin lira arasında değişen tutarlarda tazminat ödenecek. Ölenlerin eş ve çocuğu yoksa tazminat ödenmeyecek. Tedavisi devam eden er ve erbaşlara, görevdeki uzman çavuşun maaşının; yedek subaylara ise görevdeki yedek subay maaşının üçte ikisi oranında ödeme yapılacak.

ÇAVUŞA 2 BİN 285, ERLERE 2 BİN 24 TL MAAŞ

Er ve erbaşlara, altı aylık normal askerlik döneminde şu an olduğu gibi sadece harçlık ödenecek. Aylık harçlık tutarı erlere 119, onbaşılara 136, çavuşlara 153 lira olacak. Altı aylık süreyi tamamladıktan sonra askerliğe devam etmek isteyenlere ise maaş ödenecek. Maaş tutarı erlerde 2 bin 24 TL, onbaşılarda 2 bin 155 TL, çavuşlarda 2 bin 285 TL olacak. Askerliğe devam edip Kıbrıs’ta görevli olanlara da aynı maaşlar ödenecek.

YEDEK ASTSUBAYLARA YIPRANMA

Yedek astsubaylar, yedek subaylarda olduğu gibi, astsubay okulundan sonra fiilen görev yaptıkları dönemde fiili hizmet süresi zammından yararlanacaklar. Kıtada on ay görev yapan yedek astsubay, sosyal güvenlik açısından 12.5 ay çalışmış kabul edilecek.

ÖĞRETMENLER BİR AY EĞİTİM SONRASI MESLEĞE DEVAM

Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaç göstermesi ve Milli Savunma Bakanlığının uygun görmesi halinde, yedek subay olarak silah altına alınan ve fiilen öğretmenlik yapanlar, bir aylık temel eğitimin ardından bakanlığın görevlendireceği yerde öğretmenliğe devam edebilecek.

Öğretmenlere bu dönemde asteğmen aylığı ve diğer hakları ödenecek.

POLİSLERİN ASKERLİĞİ

Emniyet hizmetleri sınıfında on yıl hizmet süresini tamamlayanlar, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. On yıllık süre, eğitimin tamamlanarak fiilen göreve başlanılan tarihte başlayacak. On yıllık süreyi tamamlamadan mesleği bırakanlar, askerlik yapacak.

