Nusret'ten Sürpriz! O Gün Bedava...

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde jest yaparak restoranlarında kadınları özel menü ile ağırlayan Nusret Gökçe bir sürpriz daha yapıyor

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde jest yaparak restoranlarında kadınları özel menü ile ağırlayan Nusret Gökçe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde jest yaparak restoranlarında kadınları özel menü ile ağırlayan Nusret, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafı ile beraber bir duyuru yaptı.

Okul yıllarından kareler yayınlayan Nusret çocuklara vereceği menünün içeriğini de paylaştı.

Nusret paylaşımlarına, "23 Nisan ulusal egemenlik çocuk bayramına özel olarak 05-18 yaşındaki herkese 23 Nisan günü bütün dünyadaki nusret ve saltbaelerde hamburger, patates kızartması milkshake ve selfie. Siz bizim geleceğimizsiniz hepinizi seviyorum" notunu düştü.

Nusret bir röportajında şunları söylemişti:

“Annem-babam okuma-yazma bilmiyor. Maddi yetersizliklerden dolayı ben de okuyamamışım

Altıncı sınıf terk. Ama demek ki bir şeyler de varmış ki bende, su satarak, ayakkabı boyayarak iş hayatına atılmışım, 14 yaşında kasaba girmişim.

Çırak olarak. Et benim tutkum oldu.”

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