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Nusret'ten Sürpriz! O Gün Bedava...

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde jest yaparak restoranlarında kadınları özel menü ile ağırlayan Nusret Gökçe bir sürpriz daha yapıyor.

Nusret'ten Sürpriz! O Gün Bedava...

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde jest yaparak restoranlarında kadınları özel menü ile ağırlayan Nusret Gökçe bir sürpriz daha yapıyor.

09 Nisan 2019 Salı 13:32
Nusret'ten Sürpriz! O Gün Bedava...

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde jest yaparak restoranlarında kadınları özel menü ile ağırlayan Nusret Gökçe bir sürpriz daha yapıyor

Nusret'ten sürpriz! O gün bedava... - Sayfa 2

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde jest yaparak restoranlarında kadınları özel menü ile ağırlayan Nusret Gökçe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor.

Nusret'ten sürpriz! O gün bedava... - Sayfa 3

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde jest yaparak restoranlarında kadınları özel menü ile ağırlayan Nusret, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafı ile beraber bir duyuru yaptı.

Nusret'ten sürpriz! O gün bedava... - Sayfa 4

Okul yıllarından kareler yayınlayan Nusret çocuklara vereceği menünün içeriğini de paylaştı.

Nusret'ten sürpriz! O gün bedava... - Sayfa 5

Nusret paylaşımlarına, "23 Nisan ulusal egemenlik çocuk bayramına özel olarak 05-18 yaşındaki herkese 23 Nisan günü bütün dünyadaki nusret ve saltbaelerde hamburger, patates kızartması milkshake ve selfie. Siz bizim geleceğimizsiniz hepinizi seviyorum" notunu düştü.

Nusret'ten sürpriz! O gün bedava... - Sayfa 6

Nusret bir röportajında şunları söylemişti:

“Annem-babam okuma-yazma bilmiyor. Maddi yetersizliklerden dolayı ben de okuyamamışım

Nusret'ten sürpriz! O gün bedava... - Sayfa 7

Altıncı sınıf terk. Ama demek ki bir şeyler de varmış ki bende, su satarak, ayakkabı boyayarak iş hayatına atılmışım, 14 yaşında kasaba girmişim. 

Nusret'ten sürpriz! O gün bedava... - Sayfa 8

Çırak olarak. Et benim tutkum oldu.”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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