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Nusret'ten 'Çalışanların bahşişinden pay aldığı için ceza ödedi' haberlerine yanıt: Ödedim ama bir sor neden ödedim

Çalışanlarının bahşişlerinden pay aldığı için para cezası ödeyen Nusret Gökçe, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ödedim ama bir sor neden ödedim. Dört çalışanın performansından memnun değildim. Bizim dükkanın çalışma anlayışına uymuyorlardı" ifadesini kullandı.

Nusret'ten 'Çalışanların bahşişinden pay aldığı için ceza ödedi' haberlerine yanıt: Ödedim ama bir sor neden ödedim

Çalışanlarının bahşişlerinden pay aldığı için para cezası ödeyen Nusret Gökçe, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ödedim ama bir sor neden ödedim. Dört çalışanın performansından memnun değildim. Bizim dükkanın çalışma anlayışına uymuyorlardı" ifadesini kullandı.

12 Kasım 2019 Salı 14:00
Nusret'ten 'Çalışanların bahşişinden pay aldığı için ceza ödedi' haberlerine yanıt: Ödedim ama bir sor neden ödedim

Tuz serpme hareketiyle dünya çapında ünlenen Nusret Gökçe'nin 'Çalışanlarının bahşişlerinden pay aldığı için' ceza ödediği ortaya çıkmıştı. 

Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu’na konuşan ünlü işletmeci, hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Nusret, 250 bin dolar ceza ödediğini doğruladı ve "Cezayı ödedim ama bir sor bakalım neden ödedim" ifadelerini kullandı. 

Çalışanların bahşişinden tek kuruş pay almadığını, bunu sadece New York’taki değil hiçbir dükkanında yapmadığını söyleyen Nusret ayrıca "Ben çalışanların bahşişinden pay almam, bunu hiçbir zaman hiçbir dükkanımda yapmadım" dedi. 

Semercioğlu, Nusret'le yaptığı görüşmeyi yazısında şu şekilde aktardı:

"'Peki neden ceza ödedin?' diye sordum...'Dört çalışanın performansından memnun değildim. Bizim dükkanın çalışma anlayışına uymuyorlardı. Benim istediğim kadar iyi değillerdi ve hemen işlerine son verdim' yanıtını verdi.

İş akdini hemen ve tek taraflı feshedince, dört çalışan mahkemeye başvurmuş. Mahkeme de 250 bin dolar ceza ödemesine karar vermiş Nusret’in. Bu cezayı ödediği için hiç pişman gibi gelmedi bana Nusret.

Aksine performansını beğenmediği çalışanlardan kurtulduğu için mutluydu. 'Bu meselede çalışanların intikam duygusu devreye girdi. İşten atıldıkları için 'Bak biz sana neler yapacağız' duygusuyla hareket edip bu bahşiş meselesini ortaya attılar.

Haberler de böyle yayıldığı için bir anda 'çalışanın bahşişine göz koyan patron' olarak yaftalandım' dedi. Hakkındaki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Dubai’den Miami’ye, New York’tan Mykonos’a kadar uzanan, dünya zincirine dönüşen ve çok ciddi cirolar yapan Nusret’in bahşişten gelecek günlük 300-500 dolar pay için bunu yapacağına ihtimal vermiyordum. Yanılmamışım. Nusret’in ağzından dinleyince ikna oldum meseleye."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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