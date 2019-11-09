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Nuriye Gülmen serbest bırakıldı!

KHK ile işten atıldığı için 324 gün açlık grevi yapan ve üç yıl aradan sonra yeniden eyleme başlamak isteyince gözaltına alınan Nuriye Gülmen serbest bırakıldı. Gülmen 5 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

Nuriye Gülmen serbest bırakıldı!

KHK ile işten atıldığı için 324 gün açlık grevi yapan ve üç yıl aradan sonra yeniden eyleme başlamak isteyince gözaltına alınan Nuriye Gülmen serbest bırakıldı. Gülmen 5 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

09 Kasım 2019 Cumartesi 06:22
Nuriye Gülmen serbest bırakıldı!

Ankara’da İnsan Hakları Anıtı’nın olduğu Yüksel Caddesi’nde üç yıl aradan sonra yeniden eylem yapınca gözaltına alınan akademisyen Nuriye Gülmen, serbest bırakıldı.

KHK ile işinden atılan ve 324 açlık grevi yapan akademisyen Nuriye Gülmen, Yüksel Caddesi’nde eylem yapmak isteyince 5 Kasım’da gözaltına alındı. Gülmen gözaltının 4’üncü gününde ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi. Saatler süren ifadenin ardından Gülmen serbest bırakıldı.

9 Kasım 2016 tarihinde Ankara Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı’nda, “İşimi geri istiyorum” talebiyle başlatılan eylemin sembol isimlerinden olan akademisyen Nuriye Gülmen ile birlikte işinden olan Semih Özakça açlık grevi eyleminin 76’ıncı gününde gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Cezaevinde eylemlerine devam eden Gülmen ve Özakça 324 gün süren açlık grevinden sonra tahliye edilmişti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
Nuriye GülmenKhkAnkara
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