Nüfus Müdürlüklerine 1600 Memur Alacak!

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne 2017 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 1600 memur kadrosu ihdas edilmişti. Kadro ihdasının üzerinden aylar geçmesine rağmen memur alım ilanı henüz yayınlanmadı. Resmi Gazete'dde daha önce yayımlanan kadro dağılımını okurlarımızla tekrar paylaşıyoruz.

2018 yılındaki KPSS Tercihlerinde Nüfus Müdürlüklerine atama bekleniyordu ancak atama yapılmadı. 2019 yılındaki merkezi atama tercihlerinde atama yapılması bekleniyor.

Nüfus müdürlükleri ile ile ilgili ilanlar yayımlandığında, merkezi atama tercihleri başladında haberdar olmak için mobil uygulamalarımızı indirebilirsiniz.

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