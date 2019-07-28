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Nüfus müdürlüğünde FETÖ skandalı! Çete çökertildi

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, terör örgütü üyelerine ve firari FETÖ’cülere çipli sahte kimlik çıkaran çeteyi çökertti. Gözaltına alınan 80 şüphelinin 18’i nüfus müdürlüğü personeli çıktı

Nüfus müdürlüğünde FETÖ skandalı! Çete çökertildi

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, terör örgütü üyelerine ve firari FETÖ’cülere çipli sahte kimlik çıkaran çeteyi çökertti. Gözaltına alınan 80 şüphelinin 18’i nüfus müdürlüğü personeli çıktı

28 Temmuz 2019 Pazar 19:20
Nüfus müdürlüğünde FETÖ skandalı! Çete çökertildi

Çipli kimlik çetesine operasyon kimliğinin kullanıldığını fark eden bir vatandaşın ihbarı üzerine başlatıldı. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri Veysel S.'nin lideri olduğu çetenin terör örgütü DEAŞ'ın yabancı üyelerine ve firari FETÖ'cülere sahte çipli kimlik ve sahte pasaport hazırladığını tespit etti. Çeteye operasyon düzenlendi. 18'i Nüfus Müdürlüğü çalışanı ve 8 polisin de aralarında bulunduğu 88 şüphelinin kimlikleri belirlendi.

Ayrıca çeteden sahte kimlik veya pasaport satın alan 101 şüpheli de tespit edildi. İddialara göre çete üyesi polisler, yurt dışına çıkışı yasak olan kişileri ve firari suçluları tespit etti. Bilgiler çete liderine aktarıldı. Söz konusu kişilere ulaşan çete üyeleri sahte kimlik ve sahte pasaport için bu kişilerle anlaşma yaptı. Çetenin Nüfus Müdürlüğü'nde çalışan üyeleri Nüfus ve Vatandaşlık İşlemleri Genel Müdürlüğü'nün sistemi üzerinden şüphelilere sahte kimlikler hazırladı.

Kimlikler, henüz çipli kimlik kartını almayan vatandaşların bilgileri kullanılarak hazırlandı. Zanlıların sorgusu sürüyor.

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nüfus müdürlüğünde fetö skandalı çete çökertildi
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