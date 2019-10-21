Nüfus Müdürlüğü tarafından personel alımı yapılıyor! Memur alımı ilanına başvuru şartları nelerdir?

İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından memur alımı yapılacak. İlanın yayımlasıyla birlikte başvuru şartları ve başvuru için gerekli olan belgeler merak konusu oldu. Bu kapsamda ilana başvuru yapacak olanlar şimdi Nüfus Müdürlüğü memur alımı başvuru şartları hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte ilanda yer alan detaylar...

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

(b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak

Adayların şartları uygun olduğu takdirde her iki pozisyon için müracaat edebileceklerdir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER NELERDİR?

Adaylar başvurularını e-devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek. Dolayısıyla başvuruda bulanacak adayların e-devlet hesaplarına erişim sağlayabilmesi gerekiyor. E-devlet sistemine adaylar, kendilerine özel şifreyi PTT merkezlerinden satın alarak erişebilecekleri gibi internet bankacılığı, T.C. kimlik kartı gibi yöntemler aracılığıyla da erişebilirler. Adayların başvuruları sırasında gerekli olan belgeler şu şekilde:

Fotoğraf (JPG, JPEG – çözünürlük 600x800)

Özgeçmiş

SGK hizmet dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu belge)

Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)