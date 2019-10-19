Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 19°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
98415
ALTIN
277.411
DOLAR
5.7824
STERLIN
7.5094
EURO
6.4409

Nüfus Müdürlüğü memur alımı yapacak! Nüfus Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları nelerdir?

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından memur alımı ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda başvuru şartları ve başvuru için gerekli olan belgeler duyuruldu. İlana başvuruda bulunmak isteyen adaylar şimdi Nüfus Müdürlüğü memur alımı başvuru şartlarını öğrenmek istiyor. İşte ilana dair merak edilen bilgiler...

Nüfus Müdürlüğü memur alımı yapacak! Nüfus Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları nelerdir?

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından memur alımı ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda başvuru şartları ve başvuru için gerekli olan belgeler duyuruldu. İlana başvuruda bulunmak isteyen adaylar şimdi Nüfus Müdürlüğü memur alımı başvuru şartlarını öğrenmek istiyor. İşte ilana dair merak edilen bilgiler...

19 Ekim 2019 Cumartesi 10:37
Nüfus Müdürlüğü memur alımı yapacak! Nüfus Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından memur alımı yapılacak. Yayımlanan ilanda yer alan bilgilere başvurular 30 Ekim 2019 tarihine kadar devam edecek. Adaylar "www.icisleri.gov.tr" ve www.nvi.gov.tr internet sitelerinde yer alan 2019 Yılı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı Başvuru Formu'na sınav duyurusu bölümünden rahatlıkla ulaşabilir. Peki, Nüfus Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları nelerdir?

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak
Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
(b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak

Adayların şartları uygun olduğu takdirde her iki pozisyon için müracaat edebileceklerdir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER NELERDİR?

Adaylar başvurularını e-devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek. Dolayısıyla başvuruda bulanacak adayların e-devlet hesaplarına erişim sağlayabilmesi gerekiyor. E-devlet sistemine adaylar, kendilerine özel şifreyi PTT merkezlerinden satın alarak erişebilecekleri gibi internet bankacılığı, T.C. kimlik kartı gibi yöntemler aracılığıyla da erişebilirler. Adayların başvuruları sırasında gerekli olan belgeler şu şekilde:

Fotoğraf (JPG, JPEG – çözünürlük 600x800)
Özgeçmiş
SGK hizmet dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu belge)
Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

Anahtar Kelimeler:
nüfus müdürlüğü memur alımı yapacak nüfus müdürlüğü personel alımı başvuru şartları nelerdir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Düğünün ertesi günü öldürüldü! Damat cinayetinde şok iddia!
Düğünün ertesi günü öldürüldü! Damat cinayetinde şok iddia!
Yarına dikkat ! İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yarına dikkat ! İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Eşi cezaevinden çıkan kadın öldürülme korkusuyla adliyeye sığındı
Eşi cezaevinden çıkan kadın öldürülme korkusuyla adliyeye sığındı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim