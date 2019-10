Nüfus Cüzdanı Taşımamak Suç Mu? Kimlik Taşımama Cezası Ne Kadar?

Dünyadaki her ülke kendi vatandaşlarına resmi belge niteliği taşıyan kimlik kartları, nüfus cüzdanları vermektedir. Kimlik veya nüfus cüzdanı bir ülkenin vatandaşlarına devlet yönetimi tarafından verilen, kişisel durumlarını, kişisel bilgilerini, vatandaşlığına bağlı oldukları ülkeyi gösteren bir belgedir. Devlet kurumlarına giderken, adınıza özel bir işlem yaparken, alım-satım işlemlerinde, resmi işlemlerde, işe girişlerde, eğitim işlemlerinde, seyahat ederken, havalimanlarında, polis sorgulamalarında kimlik kartına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle insanlara kimlik kartlarını yanlarından ayırmamaları tavsiye edilir. Hatta pek çok kişi kimliği yanında bulundurmamanız suç olduğunu ve cezası olduğunu söylemektedir. Peki nüfus cüzdanını, kimliği yanında taşımamak suç mu? Nüfuz cüzdanını, kimliği yanında taşımamanın cezası var mı, cezası ne kadar? Kimlik taşımak zorunlu mu?

Nüfus Cüzdanı, Kimlik Nedir? Ne Demek? Ne İşe Yarar?

Kimlik kartı, bir kişinin hangi ülkenin vatandaşı olduğunu gösteren, kişisel bilgilerinin yer aldığı resmi bir belgedir. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanların kimlik kartında bu durum belgelenmiştir. Kimlik kartlarında isim-soyisim bilgileri, doğum tarihi, cinsiyeti, uyruğu, kimlik geçerlilik süresi, imzası, fotoğrafı, T.C. kimlik numarası, anne ve baba adı gibi bilgiler bulunmaktadır. Nüfus cüzdanı olarak da bilinen kimlik kartlarına, kafa kağıdı, kafa koçanı, nüfus kağıdı, nüfus belgesi ve nüfuz tezkeresi de denmektedir.

Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Taşımamak Suç Mı?

Her ülkede vatandaşların kimlik kartı yerine geçecek bir belgeyi yanlarında taşımaları zorunludur. Bu belgenin nüfus cüzdanı yani kimlik kartı olması gerekmez. Örneğin bir birey yanında kimlik kartı veya ehliyet veya pasaportunu veya avukat ya da basın kartını yanında taşımalıdır. Bu kartlar da hemen hemen aynı işlevi görmekte ve yetkililer tarafından kabul görmektedir. Üzerinde kimlik karı veya kimlik kartı yerine geçebilecek hiçbir kart yada belge taşımayan vatandaşlar ise zor durumlarda kalabilir. Örneğin güvenlik güçleri tarafından yapılan kontrollerde üzerinizde kimlik kartı olmazsa ve kimliğinizi gösteren bir bilgi sunamazsanız bu durumda 24 saati aşmayacak şekilde yakalanabilir veya alıkonabilirsiniz. Bu işlemin sebebi üzerinizdeki şüphenin dağıtılması, gerçek kimliğinizin ortaya çıkmasıdır. Ancak güvenlik güçlerinin kimlik sormalarının da geçerli bir nedene bağlanması gerekmektedir. Her durumda keyfi işlem yapılması kabul edilemez. Her vatandaşın haklarını bilmesi ve bu haklarını güvenlik güçlerine karşı bile olsa araması gerekmektedir. Aklını, haklarını, vicdanını başkalarına kiralayan, devreden insanlar hem kendilerine, hem yakınlarına hem de içinde bulundukları topluma tarih boyunca zarar vermiştir.

Güvenlik güçleri vatandaşlardan belirli durumlarda kimlik göstermelerini isteyebilir. Bu durumlar anayasa ve hukuk tarafından belirlenmiştir. Buna göre;

Güvenlik güçleri bir suçun işlenmesini önlemek veya bir kabahatin işlenmesini önlemek için kimlik kontrolü yapabilir.

Güvenlik güçleri suç işledikten sonra kaçan failleri yakalamak, bulmak, suç işleyenlerin kimliklerini ortaya çıkarmak için kimlik göstermenizi isteyebilir.

Güvenlik güçleri hakkında yakalama emri olan, yakalama kararı olan, zorla getirme kararı olan kişileri tespit etmek, bulmak için kimlik kontrolü yapabilir.

Güvenlik güçleri kişilerin ömrü,hayatı, vücutlarının bütünlüğü, mal varlığı, mal güvenliği açısından veya topluma karşı varolan veya varolması muhtemelen tehlikeyi önlemek için kimlik kontrolü yapabilir.

Vatandaşları durdurarak kimlik isteyen güvenlik güçlerinin yukarıdaki nedenlere göre bu işlemi yapması son derece önemlidir. Bu kapsamda vatandaşı durdurma, kimlik kontrol etme işlemi süreklilik arz edemez. Keyfi durumlarda bu işlem uygulanamaz.

Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Taşımama Cezası Ne Kadar?

Bu sorunun cevabı 5326 sayılı Kabahatler Kanunu tarafından verilmiştir. Kanunun 40. maddesinde gerekli nedenlerle sorulması halinde güvenlik güçlerine kimlik veya adres bilgisini vermeyen, gerçek dışı bilgi veren kişiye 105 Türk Lirası ceza verileceğini söylemektedir. Olağanüstü Hal olsun veya olmasın kimlik kartını güvenlik güçlerine göstermeyen, adresini vermeyen, yalan beyan eden vatandaşa 105 TL ceza verilmektedir. Ayrıca 15 yaşını dolduran her çocuğun kimlik kartını yanında taşımak zorunda olduğu unutulmamalıdır. 15 yaşından büyük her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kanunda yazan cezadan sorumludur.