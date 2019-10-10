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Nobel Kimya Ödülü'nü kazananlar belli oldu!

Nobel Kimya Ödülü'nü John B Goodenough, M Stanley Whittingham ve Akira Yoshino kazandı. 3 bilim insanı Lityum bataryalar üzerindeki çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldü.

Nobel Kimya Ödülü'nü kazananlar belli oldu!

Nobel Kimya Ödülü'nü John B Goodenough, M Stanley Whittingham ve Akira Yoshino kazandı. 3 bilim insanı Lityum bataryalar üzerindeki çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldü.

10 Ekim 2019 Perşembe 13:37
Nobel Kimya Ödülü'nü kazananlar belli oldu!

Nobel ödüllerinde Kimya kategorisinin kazananları belli oldu.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nden yapılan açıklamada, 2019 Nobel Kimya Ödülü'nün John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira Yoshino'ya verildiği bilgisine yer verildi.

Aynı açıklamada bilim insanlarına ödülün lityum iyon pilleri üzerindeki çalışmaları nedeniyle verildiğini açıkladı. 3 bilim insanı ödül ile birlikte verilen 9 milyon İsveç kronunu (Yaklaşık 5.3 milyon TL) paylaşacak.

NOBEL KİMYA ÖDÜLÜ

Nobel Ödülleri'nin verilmeye başladığı 1901'den bu yana 109 kez Nobel Kimya Ödülü verildi.

Nobel Kimya Ödülü'nü alan en genç bilim insanı Frederic Joliot oldu. Joliot, 1935'te eşi Irene Jolio-Curie ile ödülü kazandığında 35 yaşındaydı.

Nobel Kimya Ödülü verilen en yaşlı bilim insanı ise 2002'de 85 yaşındayken ödüle layık görülen John B. Fenn oldu.

2015'TE AZİZ SANCAR KAZANMIŞTI

Nobel Kimya Ödülü'nü 2015 yılında Türk bilim adamı Aziz Sancar kazanmıştı. Sancar Nobel Ödülü kazanan ilk Türk bilim insanı olmuştu.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 10.10.2019 13:40
Anahtar Kelimeler:
nobel kimya ödülü kazananlar belli oldu
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