Nitelik kodu nedir? 3001 ve 3005 nitelik kodunun anlamı

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) tercih ilanlarının ardından en çok gündeme gelen konulardan biri de nitelik kodları oluyor. 21 Kasım tarihli ‘KPSS-2019/6 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yapılacak tercihlerde 3001 ve 3005 nitelik kodunun anlamı merak konusu oldu. Peki, nitelik kodu nedir? İşte, 3001 ve 3005 nitelik kodunun anlamı

Nitelik kodu, adayların tercih yapacağı alana/bölüme göre belirlenen ve adaylarda bulunması gereken özelliklerin belirtildiği kısa kodlardır. Memur adaylarının tercihlerini yaparken kendilerine uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki "Aranan Nitelik Kodları" sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeleri ve kendilerine uyup uymadığını belirlemeleri gerekmektedirÖrnek verecek olunursa, KPSS-2019/6 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih yapacak olanlardan 3001 ve 3005 nitelik kodu istenmektedir.

3001 nitelik kodu: Meslek yüksekokullarının herhangi bir önlisans programından mezun olanların tercihte bulunabileceği anlamına geliyor.

3005 nitelik kodu: Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olanların tercihte bulunabileceği anlamı geliyor.