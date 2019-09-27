nihat hatipoğlu nun depremden korunma duası sosyal medyada gündem oldu

Dün öğlen saatlerinde İstanbul'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin yankıları sürerken Hatipoğlu, ATV ekranlarında yayınlanan 'Dosta Doğru' programında depremden korunma duası yaptı.
Programın ardından Hatipoğlu, Twitter'da TT listesine girdi.
Her türlü afetten korunma duası!— atv (@atvcomtr) September 26, 2019
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile #DostaDoğru pic.twitter.com/UmQRRCJH1v
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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA