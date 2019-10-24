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Niğde’de işçileri taşıyan minibüs takla attı: 4’ü ağır 14 yaralı

Niğde’de, Suriyeli tarım işçilerini taşıyan minibüs, arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, 4’ü ağır 14 işçi yaralandı.

Niğde’de işçileri taşıyan minibüs takla attı: 4’ü ağır 14 yaralı

Niğde’de, Suriyeli tarım işçilerini taşıyan minibüs, arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, 4’ü ağır 14 işçi yaralandı.

24 Ekim 2019 Perşembe 06:46
Niğde’de işçileri taşıyan minibüs takla attı: 4’ü ağır 14 yaralı

Akşam saatlerinde Niğde-Çamardı yolu Ovacık mahallesi yakınlarında tarım işçilerini taşıyan, 01 MA 3159 plakalı minibüsün seyir halindeyken sağ arka lastiği patladı.

Minibüsün ismi açıklanmayan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı.

Kazada 14 işçi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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