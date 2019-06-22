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Nevşehir'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Nevşehir'de tur midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 27 kişi yaralandı.

Nevşehir'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Nevşehir'de tur midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 27 kişi yaralandı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 13:52
Nevşehir'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde tur midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 27 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Kapadokya'ya seyreden Hulusi Erdoğan yönetimindeki 06 BHR 224 plakalı tur midibüsü ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 50 FP 436 plakalı otomobil, Acıgöl ilçesi girişindeki kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tur midibüsü devrildi.

Kazada, 27 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Acıgöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

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nevşehir feci kaza çok sayıda yaralı var
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