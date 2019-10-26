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Nevşehir'de CHP'nin yapmak istediği 29 Ekim yürüyüşüne izin verilmedi

Nevşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gerçekleştirilmek istenen "Atatürk’e Saygı ve Cumhuriyet Yürüyüşüne" kamu düzenini bozacağı gerekçesiyle Valilik'ten onay çıkmadı.

Nevşehir'de CHP'nin yapmak istediği 29 Ekim yürüyüşüne izin verilmedi

Nevşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gerçekleştirilmek istenen "Atatürk’e Saygı ve Cumhuriyet Yürüyüşüne" kamu düzenini bozacağı gerekçesiyle Valilik'ten onay çıkmadı.

26 Ekim 2019 Cumartesi 21:34
Nevşehir'de CHP'nin yapmak istediği 29 Ekim yürüyüşüne izin verilmedi

Sözcü'nün haberine göre Nevşehir Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gerçekleştirilmek istenen "Atatürk’e Saygı ve Cumhuriyet Yürüyüşüne" izin vermedi.

CHP, Nevşehir'in merkezinde bulunan yaklaşık 1.5 kilometrelik caddede 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapmak üzere Nevşehir Valiliği'nden izin istedi. Ancak, "Atatürk'e Saygı ve Cumhuriyet Yürüyüşü" kamu düzenini bozacağı nedeniyle izin verilmedi.

'Bu tutumu anlamak mümkün değil'

Sözcü'de yer alan habere göre, CHP İl Başkanı Kamil Gülmez yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“CHP olarak 21 Ekim 2019'da Nevşehir Valiliği'ne gerekli izni almak için başvuruda bulunduk. Borsa Meydanı'nda yaklaşık 1.5 kilometrelik bir yürüyüşün sonunda Atatürk anıtına çelenk bırakarak tamamlayacaktık. Nevşehir'de böyle bir yürüyüş ilk kez olacaktı. Daha önce hiç yapılmadı.

Valilik önce "uygun gördük" diyerek izin verdi. Ancak daha sonra bir yazı daha göndererek bize "Kamu düzenini bozarsınız" diyerek izin vermedi.

Bu yürüyüşte parti bayrağı ya da pankart olmayacaktı. Afişlerle vatandaşımızı yürüyüşe davet ettik. Bin tane bayrak getirdik. Esnafımıza ve vatandaşlarımıza evlerine asmaları için dağıtacaktık.

Sadece Türk bayrağı olacağını belirtmemize rağmen izin alamadık. Şimdi yürümeye kalksak coplar, biberleri gazları... Bizler CHP olarak her zaman yasalara uyduk. Bu yürüyüşü yapamayacağız ama bu tutumu anlamak mümkün değil.

Geçen yıl ki bayram kutlamalarında bayrak asılmadı. Biz de bu duruma tepki göstererek neden diye sorduk. Neden kutlama yapılmıyor dedik ama yanıt alamadık”.

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