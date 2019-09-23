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Netflix’in Türkiye'deki ilk sansürlü içeriği yayımlandı

RTÜK'e çevrimiçi dizi ve film platformlarına denetim yetkisi veren yönetmelik, 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin uygulamaya konmasıyla birlikte Netflix'in Türkiye için uyguladığı ilk sansür bir filmin fragmanında uygulandı.

Netflix’in Türkiye'deki ilk sansürlü içeriği yayımlandı

RTÜK'e çevrimiçi dizi ve film platformlarına denetim yetkisi veren yönetmelik, 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin uygulamaya konmasıyla birlikte Netflix'in Türkiye için uyguladığı ilk sansür bir filmin fragmanında uygulandı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 16:00
Netflix’in Türkiye'deki ilk sansürlü içeriği yayımlandı

Web Tekno'dan Eray Kalelioğlu'nun haberine göre, "El Camino: A Breaking Bad Movie" isimli film için tanıtım fragmanı hazırlayan Netflix, filmin Türkiye için oluşturulan fragmanında ilk sansürü uyguladı. 

Netflix'in Breaking Bad'in devamı niteliğinde olan film için hazırlanan fragmanların birinde 26. saniyede arabaya binen karakterin elinde sigara görülürken, Türkiye için hazırlanan da ise görülmüyor. 

Yaklaşık iki ay önce Resmi Gazete'de yayımlanan bir yönetmelikle RTÜK'e, çevrimiçi dizi ve film platformlarını denetleme yetkisi getirildi. Bu yönetmelik kapsamında RTÜK'e, çevrimiçi dizi ve film platformlarında yer alan içeriklere müdahale hakkı tanındı. Ayrıca yönetmelik kapsamında çevrimiçi dizi ve film platformlarına RTÜK'ten lisans alma zorunluluğu da getirildi.

Söz konusu yönetmelik 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girdi.

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