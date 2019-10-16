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Netflix, Elif Şafak'ın 'Aşk' romanın haklarını aldığını duyurdu

Netflix, Elif Şafak’ın Aşk adlı kitabının haklarını satın aldı. Biri günümüzde, biri 13. yüzyılda geçen iki hikâyeyi bir araya getiren kitap, diziye uyarlanacak.

Netflix, Elif Şafak'ın 'Aşk' romanın haklarını aldığını duyurdu

Netflix, Elif Şafak’ın Aşk adlı kitabının haklarını satın aldı. Biri günümüzde, biri 13. yüzyılda geçen iki hikâyeyi bir araya getiren kitap, diziye uyarlanacak.

16 Ekim 2019 Çarşamba 18:53
Netflix, Elif Şafak'ın 'Aşk' romanın haklarını aldığını duyurdu

Filmloverss'tan Erhan Tan'ın haberine göre, uluslararası yapımlarının sayısını hızla arttırmaya devam eden Netflix, Türkiye yapımı orijinal dizilerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

Türkiye yapımı ilk orijinal dizisi olan 'Hakan: Muhafız’ın 3. sezonu için hazırlıklarını sürdüren, Türkiye yapımı diğer dizileri olan 'Atiye ve Aşk 101’in de çekimlerine başlayan Netflix, şimdi de Elif Şafak‘ın Aşk adlı kitabının haklarını satın aldı.

Netflix’in Aşk’ın haklarını satın aldığı, bugün Almanya’nın en büyük kitap fuarlarından biri olan The Frankfurter Buchmesse’te duyuruldu.

Netflix tarafından diziye uyarlanması beklenen Aşk’ın prodüksiyonuna ne zaman başlanacağı ve prodüksiyonda kimlerin yer alacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

Şafak, Almanya’nın kitap fuarlarından The Frankfurter Buchmesse’te 2019 Man Booker Ödülü'ne ve dünyanın en prestijli edebiyat ödüllerinden biri olarak kabul edilen Booker Edebiyat Ödülü'ne 'On Dakika Otuz Sekiz Saniye' kitabıyla aday olmuştu. 

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