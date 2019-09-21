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Neslican Tay'ın ailesini hastanede ziyaret eden İmamoğlu gözyaşlarını tutamadı

Türkiye'nin, kansere karşı verdiği mücadeleyle tanıdığı 20 yaşındaki Neslican Tay'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından Tay ailesini ziyaret eden İmamoğlu başsağlığı dileklerini sundu.

Neslican Tay'ın ailesini hastanede ziyaret eden İmamoğlu gözyaşlarını tutamadı

Türkiye'nin, kansere karşı verdiği mücadeleyle tanıdığı 20 yaşındaki Neslican Tay'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından Tay ailesini ziyaret eden İmamoğlu başsağlığı dileklerini sundu.

21 Eylül 2019 Cumartesi 18:51
Neslican Tay'ın ailesini hastanede ziyaret eden İmamoğlu gözyaşlarını tutamadı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tay’ın ailesini hastanede ziyaret edip, başsağlığı diledi.

Kızları Neslican Tay'ın tedavi gördüğü hastanede fenalaşan aileye taziyelerini ileten İmamoğlu, gözyaşlarını tutamadı.

Neslican Tay'ın cenazesi defnedilmek üzere Rize’ye gönderildi. 

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 21.09.2019 19:09
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