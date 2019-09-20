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Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Sosyal medyada, bir bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınan Rizeli Neslican Tay, bir süredir İstanbul'daki özel bir hastanede yoğum bakımda bulunuyordu.

Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Sosyal medyada, bir bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınan Rizeli Neslican Tay, bir süredir İstanbul'daki özel bir hastanede yoğum bakımda bulunuyordu.

20 Eylül 2019 Cuma 21:42
Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Sosyal medyada, bir bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınan Neslican Tay yaşamını yitirdi.

Sosyal medyada bir bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı verdiği mücadele ile milyonların desteğini kazanan Neslican Tay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Türkiye'de kansere karşı verdiği mücadele ile tanınan Neslican Tay'ın sağlık durumunun kötüye gittiği bildirilmişti.

6 Eylül'den bu yana tedavi gören Neslican Tay, daha önce 3 defa kanseri yenmişti. 20 yaşındaki genç kızın kaldırıldığı hastanedeki tüm çabalara rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Sosyal medyada yayımladığı videolarla, milyonlarca kişiye umut ışığı olan, sağlık sorunlarına rağmen güler yüzüyle herkesin takdirini kazanan Neslican Tay'ın hayatını kaybettiği bilgisi geldi.
 

Neslican Tay'ın son paylaşımı şöyle idi;

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Bursa doğumlu, 20 yaşındaki Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimarlık okumak isteyen Neslican, puanı iyi olmasına rağmen hedefindeki okulu kazanabilmek için tekrar üniversiteye hazırlandı. Araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican, üniversite sınavına girmişti. Neslican Tay, Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi görüyordu.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 20.09.2019 22:10
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neslican tay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
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Ayşe nur 1 saat önce

Ah be Neslican hayat dolu azimli pırıl pırıl bir gençtin çok üzüldüm Allah rahmet eylesin :(

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