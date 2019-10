Nereden nereye: Suriyeli Kürtlerden ABD askerlerine taşlı patatesli uğurlama

Suriye'nin kuzeydoğusunda Kürt nüfusun ağırlıkta olduğu Kamışlı'dan ayrılan ABD askeri konvoyuna halkın taş, patates, domates, çürük sebze atmasının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

'SIÇANLAR GİBİ KAÇIYORLAR'

Erbil merkezli Rudaw English haber sitesinin ve İsrail'in Haaretz gazetesinin haberlerine göre, Kamışlı'da ABD birliklerinin yolunu kesen Kürtlerin bazısı İngilizce olarak "No America" (Amerika'ya hayır) ve "America liar" (Yalancı Amerika) diye bağırdı, bazısı Arapça "Amerika sıçanlar gibi kaçıyor" diye söverken, bazısı ağır küfürler etti, kimisi 'bebek katliamı' suçlamalarını dillendirdi.

Tel Tamer/Til Temir'de Kürtlerin bölgeden ayrılan ABD birliklerine yönelik benzer bir protestosunun da videosu paylaşıldı.

Videoda ellerinde posterler tutan protestocularından biri "ABD halkına teşekkürler, ama Trump bize ihanet etti" yazısıyla bir zırhlı aracın yolunu kesti.

Ankara, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor, YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor.

100'DEN FAZLA ARAÇLA IRAK'A GEÇTİLER

Trump 'Suriye petrolünün korunması için' az sayıda ABD askerinin Suriye'de bırakılmasından söz ederken, son birkaç günde Suriye'den Irak'ın Dohuk vilayetine 100'den fazla ABD askeri aracı geçti. Ardından Irak hükümetinden, Suriye'den gelen ABD askerlerinin ülkede kalma yetkisinin bulunmadığı ve sadece transit geçiş yapabilecekleri açıklaması geldi.

Stones and rotten fruit for the withdrawing US force. What a farce this has been. pic.twitter.com/PN82C6I18a