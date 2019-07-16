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Nehir Bebek Yaşama Tutunmak İçin İlik Nakli Bekliyor

2 aydır kemoterapi tedavisi gören HLH hastası 6 aylık Nehir bebek uygun donörün bulunarak yapılacak ilik nakliyle kurtulmayı bekliyor

Nehir Bebek Yaşama Tutunmak İçin İlik Nakli Bekliyor

2 aydır kemoterapi tedavisi gören HLH hastası 6 aylık Nehir bebek uygun donörün bulunarak yapılacak ilik nakliyle kurtulmayı bekliyor

16 Temmuz 2019 Salı 12:32
Nehir Bebek Yaşama Tutunmak İçin İlik Nakli Bekliyor

Elazığ’da kemoterapi tedavisi gören Hemofagositik Sendrom (HLH) hastası 6 aylık Nehir bebek, hayata tutunmak için ilik nakli bekliyor. Kendisiyle birlikte eşi ve kardeşlerinin iliklerinin naklinin uymadığını belirten anne, "Büyük bir kampanya başlatılsa Nehir’de kurtulsa gerçekten çok mutlu oluruz" dedi.

Tunceli’nin Nazimiye ilçesinde ikamet eden 5 yıllık evli Çiğdem ve Ali Yeşil çifti, tek çocukları olan 6 aylık kızları Nehir’in ateşlenmesi üzerine hastaneye götürdü. Burada yapılan tetkiklerde minik Nehir’e HLH hastalığı teşhisi konuldu. Bunun üzerine 2 ay önce Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Nehir bebek, Çocuk Polikliniği Hemotoloji Bölümünde kemoterapi tedavisi almaya başladı. İlik nakli olması için ilk önce ailesinden tahliller alındı. Alınan tahliller sonucunda Yeşil çiftinin iliklerinin kızlarına uyuşmadığı ortaya çıktı.

UYUMLU BAĞIŞÇI ARANIYOR

Küçük bedeniyle hastanede hastalığına karşı koymaya çalışan Nehir bebek için acil ilik nakli gerekiyor. Çaresiz kalan aile, uyumlu donörün bulunması için duyarlı tüm vatandaşların başvurmasını istiyor. Öte yandan uyumlu donör bulunması ihtimaline karşı ise Nehir’in ilik naklinin yapılabileceği bir hastanede tedavisin devam etmesi gerekiyor.

Tunceli’den Elazığ’a sevk edildiklerini belirten anne Çiğdem Yeşil , “Bebeğimizi hastaneye basit bir ateş nedeniyle getirmiştik fakat karaciğer enzimlerinin yüksek olduğu ortaya çıktı. Araştırıldığında HLH hastası yani Hemofagositik Sendromu olduğunu öğrendik. Çocuğum tedavi gördüğü süre boyunca bir kere yoğun bakıma girdi ve yeni çıktı şuanda tedavi devam ediyor. Fakat acilen ilik nakli olması gerekiyor” diye konuştu.

Duyarlı olan herkesten ilik nakli için tahlil yaptırmasını isteyen anne Yeşil, “Sadece Nehir için değil, bu şekilde ilik nakli bekleyen birçok çocuk var ama bizim şuan önceliğimiz Nehir" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR KAMPANYA BAŞLATILSA, NEHİR KURTULSA ÇOK MUTLU OLURUZ"

Kızının şu anda 6 aylık olduğunu anımsatan anne Yeşil, 2 aydır tedavisinin sürdüğünü ancak doktorlar artık ilik naklinin gerektiğini söylediğini kaydetti.

Kendisiyle birlikte eşi ve kardeşlerinin iliklerinin naklinin uymadığını da dile getiren anne, gerçekten ilik verebilecek insanları beklediklerini belirterek, "Sadece lafta olmasını istemiyoruz. Birçok insan kan vermek istiyor fakat nereye başvurması gerektiğini bilmiyorlar. Büyük bir kampanya başlatılsa Nehir’de kurtulsa gerçekten çok mutlu oluruz” şeklinde konuştu.

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