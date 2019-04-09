Neden Dejavu Yaşarız? Hastalık Belirtisi Olabilir Mi? İşte Ayrıntılar!

Buraya daha önce gelmiştim. Aynı yerde aynı şeyi konuşmuştuk. Bunu her birimiz aralıklarla yaşıyoruz. Bazen ilk kez gittiğimiz bir yere daha önce gitmişiz gibi hissediyoruz. Bir arkadaşımızla konuştuğumuz bir olayı daha önce aynı yerde aynı şekilde konuşmuşuz gibi hissediyoruz. Peki neden dejavu yaşarız?

Dejavu Fransızca’da daha önce görüldü anlamına gelir. İlk kez Fransız fizikçi Emile Boriac tarafından kullanılan bu terim günümüzde hala geçerliğini koruyor. Hemen hemen herkes aralıklarla bu yanılgıyı yaşıyor. Yanılgı diyoruz çünkü dejavu denilen olay aslında beynimizin bize oynadığı bir oyun. Beyin bize bu anıyı daha önce kaydettiğini iddia ediyor ve bunu bize ispatlamaya çalışıyor. Tüm olay bundan ibaret. Beyinle ilgilenen doktorlar bu konuda oldukça derin araştırmalar yapmaktalar bunun nedeni ise beynin dejavu esnasında olağan dışı hareketlilikler göstermesi.

Bu yanılgı ile kimi insanlar olağanüstü güçlere sahip olduklarını söylerken kimileri de reenkarnasyon inancına yorumluyor. Ancak lütfen bunların hiçbirisine inanmayın. Çünkü beynimiz bize oyun oynama konusunda oldukça yetenekli. Aynı korku filmi izlerken korkmamız gibi. Beynimiz bizi filme tamamen adapte edip bizimle eğleniyor belki de! Bu yanılgının esprili boyutunu ele aldık ancak bir de önemli boyutu var. Dejavu kimi zaman hastalıkların belirtisi olabiliyor. Az bir olasılık gibi görünse de beyinde bazı problemlere dikkat çekmesi muhtemel.

Bir olay veya nesne sinir sistemi aracılığıyla beyne iletilir ve burada beyin tarafından yorumlanır. Bu sırada beynin yaptığı bir yorumlama hatası bizi yanıltır. Özellikle büyüme dönemlerinde, aşırı yorgunlukta, depresif dönemlerde, geçirilen bazı hastalıklar ve benzeri durumlarda dejavu olayı artabilir. Ayrıca sık dejavu yaşamak bazı hastalıklara haberci olabilir. Özellikle çocukların sıkça dejavu ve benzeri durumlardan bahsetmeleri halinde kontrole götürmekte fayda var. Bu bir tür sara hastalığı belirtisi izleri taşıyor olabilir. Ayrıca sıkça yaşanan dejavu beyinde bazı alanlarda hasar oluşmuş olabileceği beynin bazı fonksiyonlarında problemler olduğu anlamına gelebilir.

Dejavu bazen güzel ve hoş bir yetenek veya anlık bir mucize gibi gelse de aslında oluşumu ve sebepleri bunlar. Özellikle çocuklarınız için sıklıkla dejavu yaşadığını söylemesi durumunda dikkat etmenizde fayda var.

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