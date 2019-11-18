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Ne dinamit, ne de el bombası... Patlayan şeye inanamayacaksınız!

İzmir'de bir evin bahçesinde yakılan ateşin yanına bırakılan cam fasulye konserve kutusu bir anda patladı. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedilirken, görüntülerde ateşin çevresinde oturanların korkuyla kaçma anları yer aldı.

Ne dinamit, ne de el bombası... Patlayan şeye inanamayacaksınız!

İzmir'de bir evin bahçesinde yakılan ateşin yanına bırakılan cam fasulye konserve kutusu bir anda patladı. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedilirken, görüntülerde ateşin çevresinde oturanların korkuyla kaçma anları yer aldı.

18 Kasım 2019 Pazartesi 20:37
Ne dinamit, ne de el bombası... Patlayan şeye inanamayacaksınız!

İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir evin bahçesinde yakılan ateşin yanına bırakılan cam fasulye konserve kutusu bir anda patladı. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedilirken, görüntülerde ateşin çevresinde oturanların korkuyla kaçma anları yer aldı. Olay, cumartesi günü, Ayrancılar Fevzi Çakmak Mahallesi 76 Sokak'ta, Fikret Türe'ye ait evin bahçesinde meydana geldi. Bahçede ateş yakarak çevresinde oturan ve sohbet eden ev sakinleri, ateşin yanına koydukları kapalı cam fasulye konserve kutusunun bir anda patlamasıyla korku dolu anlar yaşadı. Evin güvenlik kamerasınca kaydedilen o anlarda, konservenin patlamasıyla panikleyen 3'ü kadın 4 kişinin çevreye kaçıştığı görüldü.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
dinamit el bombası patlayan şeye inanamayacaksınız
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