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Narkotik'ten operasyon paylaşımı: Soğuklar başladı

Malatya'da yol kontrolünde durdurulan otobüste, vücuduna 2 kilo 50 gram toz esrar sarılmış halde yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun görseli, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının sosyal medya hesabından "Soğuklar başladı" notuyla paylaşıldı.

Narkotik'ten operasyon paylaşımı: Soğuklar başladı

Malatya'da yol kontrolünde durdurulan otobüste, vücuduna 2 kilo 50 gram toz esrar sarılmış halde yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun görseli, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının sosyal medya hesabından "Soğuklar başladı" notuyla paylaşıldı.

06 Kasım 2019 Çarşamba 07:08
Narkotik'ten operasyon paylaşımı: Soğuklar başladı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlileri, doğu illerinden batı illerine uyuşturucu ticareti yapan, nakleden, bulunduran şüpheli ve grupların yakalanmasına yönelik kentte çalışma yaptı.

Malatya-Elazığ kara yolunda uygulama gerçekleştiren ekipler, İstanbul’a giden bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, H.Ş’nin durumundan şüphelendi.

Ekiplerce yapılan üst aramasında, zanlının vücuduna sarılı halde gizlenmiş paketler halinde 2 kilo 50 gram toz esrar ele geçirildi. “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Öte yandan operasyonun görseli, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının sosyal medya hesabından “Soğuklar başladı…” notuyla paylaşıldı. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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