Nargile ve sigara tütününden ''tutkal'' çıktı!

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Gönüllü, özellikle kaçak nargile tütünü içmenin tehlikeli olduğunu belirterek, “Kaçak olanların nasıl hazırlandığını bilmiyoruz, içinde kimyasallar veya ağır metaller olabilir” dedi. Nargile tütünü satanlar da kaçak tütünlerin içine ‘tutkal’ veya çeşitli kimyasallar atıldığını ileri sürdü.

Medicana Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Gönüllü, son zamanlarda kullanımı artan nargileyle ilgili uyarılarda bulundu. Nargileye ilave edilen aromaların ekstra bir zarar ortaya çıkardığını belirten Prof. Dr. Gönüllü, insanların da kömür aleviyle yanan o tütün ziftini solunum yollarına çektiğini söyledi. Prof. Dr. Gönüllü, sigaradan alınan bütün zararlı kimyasalların nargileden de alındığını ifade ederek, “Nargile dumanı suyun içinden geçtiği için, zararlı maddelerin o suyun içinde kaldığını iddia ediyorlar; ama bu kesinlikle yanlış bir bilgi. Yani sigaranın verdiği tüm zararları, nargile içen kişilerde de görüyoruz” dedi.

‘KANSERİN YÜZDE 30’UNDAN TÜTÜN ÜRÜNLERİ SORUMLU’

Prof. Dr. Gönüllü, ekstra konulmuş tatlandırıcı gibi katkı maddelerinin ilave zararlar ortaya çıkarabildiğini vurgulayarak, “‘Bunlar besinlerde de kullanılıyor, besinlerde zarar vermiyorsa nargilede de zarar vermez’ diye söylenir; ama işin aslı öyle değil. Çünkü biz bunları besinlerde kullandığımız zaman yakıp dumanını solumuyoruz. Nargilenin kısa dönemde öksürük vesaire gibi çeşitli zararları var; ama zaman içinde çok büyük zararları var. Bunların da en başında, özellikle gırtlak kanseri, dil kanseri, ağız içi kanserleri ya da akciğer kanseri gibi kanserler geliyor. Ve bütün kanserlerin yüzde 30’undan nargile de dâhil olmak üzere tütün ürünleri sorumlu oluyor” diye konuştu.

‘KAÇAK TÜTÜN RİSKİ ARTIRIYOR’

Özellikle kaçak nargile tütünü içmenin daha tehlikeli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Gönüllü, “Bu nargile tütününün bir gözetim altında satılanları var, bir de kaçak gelenleri var. Kaçak gelenlerin durumu daha da vahim olabiliyor. Gözetim altında satılanlar en azından belirli bir sanayiden, belirli bir endüstriden geçerek ortaya çıkarılıyor. Kaçak olanların nasıl hazırlandığını bilmiyoruz. Dolayısıyla kaçak olanlarda bir de hazırlama aşamasındaki katkılar olabilir, başka kimyasallar veya ağır metaller olabilir. Onlar işin riskini daha da artırıyor. Hiç içilmemesi gerekiyor; ama kaçak olanlar daha da kötü” dedi.

‘KAÇAK TÜTÜNÜN İÇİNE ‘TUTKAL’ ATABİLİYORLAR’

Nargile tütünü ve malzemeleri satan Ferdi Erdel ise, nargile tütününün nikotinli ve nikotinsiz olmak üzere iki gruba ayrıldığını belirterek, “Nargile tütününün içinde, gliserin, glikoz ve az miktarda da olsa nikotin bulunuyor. Kaçak nargile tütünlerinde ne olduğunu ise bilmiyoruz. Bandrolü bulunmuyor ve ‘tezgâh altı’ dediğimiz şekilde üretiliyor. Yani yasal izni yok. Kimisi evinde üretiyor, kimisi bir depoda üretiyor. İçine kimyasal madde katan da var, usulüne uygun yapan da var. Bandrolsüz ürüne yönelmemek gerek. Bandrollü ürünün içinde ne olduğunu, zararının ne olduğunu biliyoruz. Ama kaçak ürünün üretim aşamasıyla ilgili bir şey bilemiyoruz, içine ‘tutkal’ atabiliyorlar mesela. Bu nedenle insan sağlığına daha zararlı” şeklinde konuştu.

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