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Naim Süleymanoğlu'nun kızlarından suç duyurusu

Dünya Halter Şampiyonu Naim Süleymanoğlu'nun kızları, 'hırsızlık, emniyeti suistimal ve mala zarar verme' suçlarından Prof. Dr. Caner Taslaman'a suç duyurusunda bulundu.

Naim Süleymanoğlu'nun kızlarından suç duyurusu

Dünya Halter Şampiyonu Naim Süleymanoğlu'nun kızları, 'hırsızlık, emniyeti suistimal ve mala zarar verme' suçlarından Prof. Dr. Caner Taslaman'a suç duyurusunda bulundu.

11 Kasım 2019 Pazartesi 13:54
Naim Süleymanoğlu'nun kızlarından suç duyurusu

Prof. Dr. Caner Taslaman, sosyal medya hesabından Naim Süleymanoğlu'nun 1991 senesinde Almanya'da kazandığı madalyayı kendisine hediye ettiğini iddia etti. Bunun üzerine Naim Süleymanoğlu'nun kızları Esin Süleymanoğlu ve Sezin Süleymanoğlu harekete geçerek avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesi sunan avukatlar Aziz Demir ve Tuğçe Keskin, Caner Taslaman için kovuşturma ve soruşturmanın yapılmasına, madalyanın aileye geri iade edilmesine dair dilekçe yazdı. 

Madalya müzeye dönecek

Açıklama yapan Avukat Tuğçe Keskin, hukuki olarak madalyaların geri alınması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Keskin, madalyaların geri alındığında müzede sergileneceğini duyurdu. Naim Süleymanoğlu'nun ailesinin avukatı daha öncesinde de Süleymanoğlu'nun 7 dünya, 6 Avrupa, 3 olimpiyat madalyasının kaybolmasına ilişkin suç duyurusunda bulunmuştu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
Suç DuyurusuHırsızlıkCaner TaslamanMadalyaMirasNaim Süleymanoğlu
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