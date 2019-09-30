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Nagehan Alçı'nın 'katil devlet' sözlerine suç duyurusu

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın, televizyon programındaki "Devlet şayet katil devletse, ona sonuna kadar da katil devlet denir. 1994'te Türkiye katil devlete sahipti" sözleri üzerine bir vatandaş Alçı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Nagehan Alçı'nın 'katil devlet' sözlerine suç duyurusu

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın, televizyon programındaki "Devlet şayet katil devletse, ona sonuna kadar da katil devlet denir. 1994'te Türkiye katil devlete sahipti" sözleri üzerine bir vatandaş Alçı hakkında suç duyurusunda bulundu.

30 Eylül 2019 Pazartesi 16:17
Nagehan Alçı'nın 'katil devlet' sözlerine suç duyurusu

Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre, Habertürk yazarı Alçı, 27 Eylül akşamı Habertürk televizyonundaki canlı yayında "Devlet şayet katil devletse, ona sonuna kadar da katil devlet denir. 1994'te Türkiye katil devlete sahipti" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen ile Alçı arasında gerginlik yaşandı.

Alçı'nın sözleri üzerine Turgay Özcan adlı bir vatandaş, 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Alçı'nın programda söylediği cümlenin yer aldığı suç duyurusu dilekçesinde Türkiye Cumhuriyeti Devletine 'katil' dediği, bu ifadelerini ısrarla savunduğu ve defalarca tekrarladığı vurgulandı.

'PİŞMANLIK GÖSTERİP GERİ ADIM ATMADI'

Dilekçede, “Nitekim gelen tepkiler üzerine de 30 Eylül 2019 tarihli Habertürk’te yer alan köşesinde de pişmanlık gösterip geri adım atmadığı gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik aşağılayıcı ifadelerini yinelemiştir” ifadelerine yer verildi.

Alçı'nın sözlerini milyonlarca kişinin erişebileceği bir ulusal kanal platformundan canlı yayında gerçekleştirildiğinin belirtildiği suç duyurusu dilekçesinde, Alçı'nın çok daha geniş kitlelere erişmeyi amaçladığı anlatıldı.

Alçı'nın devleti aşağılamakta olduğunun belirtildiği dilekçede, "Son dönemin popüler argümanı olarak haklı haksız herkesin 15 Temmuz menfur darbe girişimine ve hain terör örgütü FETÖ'ye atıfta bulunup, kendini haklı çıkarma gayretine ve ‘bakın ben aslında iktidar yanlısıyım' mesajı vererek olaydan sıyrılacağını zannettiği komik çabalarını hayretle seyretmekteyiz" ifadeleri kullanıldı.

Alçı hakkında'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından soruşturma başlatılarak dava açılması ve yargılama sonucu Alçı'nın cezalandırılması talep edildi.

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