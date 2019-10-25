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Nagehan Alçı, İtalya gezisinde istifa eden İBB Başkanı Topbaş’la karşılaştı: 'Yıllar sonra ilk kez rahatladım'

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, İtalya gezisinde, görevinden istifa eden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’la karşılaştığını söyledi. Alçı, İBB’deki görevinden ayrılışını sorduğu Topbaş’ın 'Öyle gerekti' dediğini aktardı.

Nagehan Alçı, İtalya gezisinde istifa eden İBB Başkanı Topbaş’la karşılaştı: 'Yıllar sonra ilk kez rahatladım'

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, İtalya gezisinde, görevinden istifa eden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’la karşılaştığını söyledi. Alçı, İBB’deki görevinden ayrılışını sorduğu Topbaş’ın 'Öyle gerekti' dediğini aktardı.

25 Ekim 2019 Cuma 15:14
Nagehan Alçı, İtalya gezisinde istifa eden İBB Başkanı Topbaş’la karşılaştı: 'Yıllar sonra ilk kez rahatladım'

Alçı, 'Roma'da Türkiye için gurur gecesi' başlıklı yazısında, Yıldız Sarayı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu'nun organizasyonluğunu yaptığı etkinliği kaleme aldı. 

Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe antik kentinin yurtdışına tanılmasını amaçladığını belirten Alçı, yolculuğu sırasında uçakta eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’la karşılaştığını söyledi.

Topbaş'ın görevi bırakmasının ardından 'tazelendiğini' belirten Alçı, eski İBB Başkanının kendisine "Yıllar sonra ilk kez rahatladım" dediğini, istifasıyla ilgili soruya ise "Öyle gerekti" cevabını verdiğini aktardı. 

Alçı, yazısındaToplaş ile karşılaşmasını şu ifadelerle anlattı:

 "Kadir Bey eşi ile birlikte İtalya’ya gezmeye gelmiş. 'Yıllarca ailem ile geçirdiğim zamandan çalarak çalıştım hep Nagehan Hanım. Eşim benim hiçbir resmi gezime katılamamıştı. Yıllar sonra ilk kez rahatladım, artık aileme, çocuklara, torunlara daha fazla vakit ayırabiliyorum' dedi.

Kadir Bey’i mutlu gördüm. Aktif görev bitince çöken insanlardan olmamış. Aksine tazelenmiş. Telefonunu açtı, ekrana 10 torununun fotoğrafını yerleştirmiş, hepsini teker teker anlattı.

Görevden ayrılışı ile ilgili 'Öyle gerekti' dedi, başka bir şey demedi ama Barış Pınarı’nın önemi, gerekliliği ve zorlukları üzerine uzun uzun konuştu."

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