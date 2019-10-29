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Nagehan Alçı: Faşistler özgürlükçü-demokrat tavrıma tahammül edemiyor

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Barış Pınarı Harekatı’nı ilişkin görüşlerini ilk günden beri paylaştığını söyleyerek, "Kimi faşistler sözlerimi kesip biçerek kasten operasyon yapıyor ve benim gerçek fikirlerimin aksine bir fotoğraf çizmeye çalışıyorlar. Bunlar son derece gülünç" dedi.

Nagehan Alçı: Faşistler özgürlükçü-demokrat tavrıma tahammül edemiyor

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Barış Pınarı Harekatı’nı ilişkin görüşlerini ilk günden beri paylaştığını söyleyerek, "Kimi faşistler sözlerimi kesip biçerek kasten operasyon yapıyor ve benim gerçek fikirlerimin aksine bir fotoğraf çizmeye çalışıyorlar. Bunlar son derece gülünç" dedi.

29 Ekim 2019 Salı 10:48
Nagehan Alçı: Faşistler özgürlükçü-demokrat tavrıma tahammül edemiyor

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, bugünkü yazısında Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi. 

Alçı, "Kimi faşistler sözlerimi kesip biçerek kasten operasyon yapıyor ve benim gerçek fikirlerimin aksine bir fotoğraf çizmeye çalışıyorlar. Bunlar son derece gülünç. Niye bu çarpıtmayı yaptıklarını bu yazıda anlatacağım" ifadelerini kullandı. 

PKK’nın terör örgütü olduğunu ve Türkiye'nin mücadelesinin haklı bir zemine dayandığını söyleyen Alçı, "Kimileri bu hakikati inkar etmek istiyor ama böyle bir inkar tavrı sadece PKK terörünün ekmeğine yağ sürüyor. Benim söylediğim budur. Zaten şimdi de Türkiye terörle mücadele ediyor ama bu bahsettiğim sosyal tabandaki insanları da kazanmaya ve bu örgütten soğutmaya gayret ediyor" ifadelerini kullandı.

Alçı ayrıca, yazısında şunları söyledi:

"Benim 'Türkiye PYD ile görüşmeli ve anlaşmalıdır' dediğim gibi kuyruklu bir yalanı malum 28 Şubat kalıntısı kişiler yaymaya çalışıyor.

Söz konusu faşist güruh, bu özgürlükçü-demokrat tavrıma da tahammül edemiyor çünkü onlara göre Kürtler tamamen inkâr ve asimile edilmeli'

Alçı, Habertürk TV'de yayınlanan Para Gündem programında "Biz Barış Pınarı Harekatı’nda elde edilen başarının neticesi olarak belki orta vadede YPG’nin siyasi kanadının daha güçlü hale gelmesini sağlamaktır" demişti. 

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Anahtar Kelimeler:
nagehan alçı faşistler özgürlükçü demokrat tavrıma tahammül edemiyor
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