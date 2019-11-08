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Nagehan Alçı'dan CHP'li belediyeyi tebrik etti

Askeri darbeyi savunan ve uygulayan isimlerin İstanbul'daki cadde ve sokaklarda yaşamasını eleştiren Nagehan Alçı'dan bu çağrısına olumlu karşılık veren CHP'li belediyeyi tebrik etti.

Nagehan Alçı'dan CHP'li belediyeyi tebrik etti

Askeri darbeyi savunan ve uygulayan isimlerin İstanbul'daki cadde ve sokaklarda yaşamasını eleştiren Nagehan Alçı'dan bu çağrısına olumlu karşılık veren CHP'li belediyeyi tebrik etti.

08 Kasım 2019 Cuma 11:37
Nagehan Alçı'dan CHP'li belediyeyi tebrik etti

Habertürk yazarı Nagehan Alçı bugünkü yazısında, askeri darbeyi savunan ve uygulayan isimlerin İstanbul'daki cadde ve sokaklarda yaşamasını eleştirmiş belediyeleri bu isimleri kaldırmaya davet etmişti.

Ataşehir Belediyesi Meclisinde konu görüşüldü ve tüm partiler birlik oldu. Alçı, CHP'li belediyenin bu kararını köşesinden "Bravo Ataşehir! Sıra şimdi diğer ilçelerde…" diyerek duyurdu.

Alçı ayrıca AK Partili belediyelere seslenerek "İstanbul Fatih, İzmir Buca gibi darbeci cadde sokak ya da meydan ismi taşıyan belediyeler o dönem ‘Bunları değiştireceğiz’ demişlerdi. Şimdi onlardan da aksiyon bekliyorum… Özellikle AK Partili Fatih Belediyesi’nin bu konuda bir şey yapmaması rahatsız edici. Başkan Ergün Turan ile çok sohbet ettik. Bana, seçilmeden önce bu isimleri değiştireceğini söylemişti…" ifadelerini kullandı.

Nagehan Alçı'nın yazısının tamamı için...

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
ChpTebrikNagehan AlçıAskeri DarbeChpli Belediye
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