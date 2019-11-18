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Nagehan Alçı: Böyle çirkin bir saldırı mini etekli bir kadına yapılsaydı FOX ve Sözcü ortalığı inletecekti

İstanbul Karaköy'de yaşanan başörtülü kadına saldırı olayını köşesine taşıyan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, FOX TV ve Sözcü gazetesini suskun kalmakla suçladı. Alçı, "Eğer böyle çirkin bir saldırı mini etekli bir kadına yapılsaydı hem FOX hem Sözcü ortalığı bangır bangır inletecekti" ifadesini kullandı.

Nagehan Alçı: Böyle çirkin bir saldırı mini etekli bir kadına yapılsaydı FOX ve Sözcü ortalığı inletecekti

İstanbul Karaköy'de yaşanan başörtülü kadına saldırı olayını köşesine taşıyan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, FOX TV ve Sözcü gazetesini suskun kalmakla suçladı. Alçı, "Eğer böyle çirkin bir saldırı mini etekli bir kadına yapılsaydı hem FOX hem Sözcü ortalığı bangır bangır inletecekti" ifadesini kullandı.

18 Kasım 2019 Pazartesi 10:33
Nagehan Alçı: Böyle çirkin bir saldırı mini etekli bir kadına yapılsaydı FOX ve Sözcü ortalığı inletecekti

Karaköy'de başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen şüpheli Semahat Y., 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı.

Bugünkü köşe yazısında söz konusu saldırıya değinen Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Her toplumsal kesimin içinden çıkan aydın ya da siyasetçi öncelikle kendi mahallesinden gelen aşırılıklar ve saldırganlıklar konusunda sorumluluk almalı" dedi.

Muhalif medyayı suskun kalmakla suçlayan Alçı, şu ifadeleri kullandı:

'Fatih Portakal kameralara bakarak etkili bir konuşma hazırlamalıydı'

"Karaköy’de ana caddede yürürken karşıdan gelen bir kadının tokadı ile sarsılan iki başörtülü genç kadın. Beşiktaş’ta akşam saatlerinde yolda yürürken yine karşıdan gelen bir kadın tarafından yüzüne yumruk atılan başörtülü başka bir genç kadın. İki hadisede de görüntüler korkunç.

Mesela bu saldırıyı kuvvetli ve samimi bir dille kınayan ilk haberi FOX TV yapmalıydı. Hükümete yakın kanallardan önce davranmalıydı FOX Haber. Fatih Portakal kameralara bakarak etkili bir konuşma hazırlamalıydı.

'Yılmaz Özdil içten dille bir yazı kaleme almalıydı'

Aynı şekilde Sözcü de bu konuyu manşete taşımalı ve kamusal sorumluluk almalıydı. Mesela Yılmaz Özdil içten dille bir yazı kaleme almalıydı. Laik kesimin duygularını en çok etkileyebilen yayın organları çünkü bunlar.

Eğer böyle çirkin bir saldırı mini etekli bir kadına yapılsaydı hem FOX hem Sözcü ortalığı bangır bangır inletecekti. Oysa keşke ezberbozan bir tavra girip aynı yayın çizgisini bu olayda da gösterselerdi. Türkiye’nin geleceği için büyük iyilik olurdu bu."

Nagehan Alçı’nın yazısı

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Mini EtekSaldırıBaşörtülüFox TvSözcü GazetesiFatih PortakalYılmaz özdilNagehan AlçıKaraköyIstanbul
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