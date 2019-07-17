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Müze ücretlerine zam!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, müze giriş ücretlerine 15 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 20 zam daha yaptı. Söz konusu zamla birlikte Ayasofya ve Topkapı Sarayı'na giriş ücreti 72 TL'ye yükseldi.

Müze ücretlerine zam!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, müze giriş ücretlerine 15 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 20 zam daha yaptı. Söz konusu zamla birlikte Ayasofya ve Topkapı Sarayı'na giriş ücreti 72 TL'ye yükseldi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 07:09
Müze ücretlerine zam!

Cumhuriyet'ten Mehmet İnmez'in aktardığına göre Kültür ve Turizm Bakanlığı, müze giriş ücretlerine yüzde zam daha yaptı.Bakanlığa bağlı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'nde yer alan tarifeye göre Türkiye’nin en eski antik kentlerinden, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve her yıl ortalama 2 milyona turistin ziyaret ettiği Efes Antik Kenti, Topkapı Sarayı ve Ayasofya Müzesi'ne giriş 60 TL’den 72 TL’ye çıktı.

Denizli’deki Hierapolis (Pamukkale) ören yerinin giriş ücreti 50 TL’den 60 TL’ye çıktı.

İzmir Turist Rehberleri Odası Başkanı Macit Şaşzade, sezon ortasında yapılan zammın kabul edilemez olduğunu belirtti. Şaşzade şunları söyledi:

“Sezonun ortasında böyle bir zam yapılması kabul edilemez. Acentanın kotasyonuna yüzde yirmilik bir zarar. Kotalar önceden bildiriyor ve maliyetler hesaplanıyor. Sezon başladıktan sonra böyle bir zam hiçbir şekilde adil değil. O zammı acentaların telafi etmesi mümkün değil. Bu kadar zor iki sene geçirdikten sonra turizm döneminde yapılan bu zam çok haksızlıktır. Turizm sektörüne büyük haksızlık. Bütçe açığını kapatmak için bunların yapılması doğru değil. Turizme nefes aldırılması gerekirken, biraz canlandırma çabası varken şimdi bu zamla onların ceplerinden geri alıyorsunuz.”

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müze ücretlerine zam
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