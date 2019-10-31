Mustafa Keser: 80'lerden beri ilk kez bir iktidarın, sanatçıya bu kadar değer verdiğine şahit oluyorum

Sabah yazarı Sinan Özedincik, 'Milletin evinde 5 bin kişi tek yürek' başlığıyla yayımlanan yazısında "29 Ekim nedeniyle Beştepe’de düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni’ne yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Sanat dünyasının ünlü isimleri, törende yaşadıklarını anlattı. Geceye, Başkan Erdoğan’ın kritik noktalarda görev yapan askerlerimizle yaptığı canlı bağlantılar damga vurdu" bilgisini verdi.
Resepsiyonda kapıların 19:99'da açıldığını, davetlilerin Mehter Birliği ve tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerle karşılandığını ifade eden Özedincik, "Salonda üç ayrı noktada 190 metrekarelik LED ekran kullanıldı. Tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Davetliler için, Türkiye'nin yedi bölgesinden gelen lezzetlerden oluşan bir mönü hazırlandı. Mönüde ara sıcak olarak muska böreği ve peynirli ıspanaklı kalem böreği, zeytinyağlılar, ana yemek olarak kuzu çöp şiş, Ankara döner servis edildi. Tatlı olarak ise Antep fıstık dolgulu kızılcık pestili, beyaz çikolatalı badem ezmesi, unsuz Türk kahveli mini kek ikram edildi" diye yazdı.
Özedincik, resepsiyona Orhan Gencebay, Mustafa Keser, Hülya Koçyiğit, Muazzez Ersoy, Polat Yağcı, Yavuz Bingöl, Serkan Çağrı, Muazzez Ersoy, Hazım Körmükçü, Aslı Hünel, Yusuf Güney, Bülent Serttaş, Mehmet Bozdağ, Burak Özçivit, Erhan Yazıcıoğlu, İpek Açar, Demet Akalın, Vildan Atasever, Bülent İnal, Ümit Besen, Ahmet Koç, Özhan Eren ve Alişan gibi isimlerin de katıldığını söyledi.
Özedincik'in aktardığına göre sanatçılar, resepsiyonda şunları söyledi:
- Hülya Koçyiğit: Memleketimizi koruyan cesur askerimiz görüntülü bağlanarak hepimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi inancıyla' diye seslendikleri an tüylerimiz diken diken oldu.
- Bülent Serttaş: Muhteşem bir balo oldu. Ortam çok samimiydi. Yaşasın Cumhuriyet.
- Muazzez Ersoy: Konserlerim nedeniyle 29 Ekim'de seyahatim vardı. Başkanımız'dan aldığım davet üzerine erteledim. Bu vatanın bir evladı olarak duyduğum gururla cumhuriyetimizin 96'ncı yaşını kutladık.
- İpek Açar: Gecede Yavuz Sondaj Gemimizi koruyan askerimize, F16 pilotumuza ve Mehmetçiklerimize bağlanıldığı an, birçok duyguyu bir anda yaşadık.
- Aslı Hünel: Mehmetçiğin duygulu cümleleri gözlerimi doldurdu.
- Vildan Atasever: Gecede siyasi kimliğin kalktığını ve herkesin birlik ruhuyla el sıkıştığını gördüm. Bu, ülkem adına büyük bir güç ve huzur.
- Mustafa Keser: 80'lerden beri ilk kez bir iktidarın, sanatçıya bu kadar değer verdiğine şahit oluyorum. Bunun particilikle hiçbir alakası yok. Cumhurbaşkanımız, bize layık olduğumuz değeri veriyor.
- Serkan Çağrı: Çok iyi bir hazırlık yapılmış. Ulusumuza güzel bir sesleniş yapıldı. Cumhurbaşkanımızla yüz yüze görüşme imkanımız da oldu.
- Yusuf Güney: Her şey kusursuzdu ama davetli olmalarına rağmen geceye katılmayanlar var. Davet eden kişi bu ülkenin cumhurbaşkanı, davet edilen yer hepimizin evi. Bu arkadaşlarımızın, siyasi görüşlerini bir kenara bırakıp davete icabet etmesini isterdim.
- Cengiz Erdem: Cumhuriyet kutlamaları, Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanmasının da verdiği keyifle çok daha anlamlı ve çok daha coşkuluydu.
- Levon Kordonciyan: Beştepe'ye girdiğim andan itibaren hayranlık uyandıran bir ağırlama ile karşılaştım. Cumhurbaşkanımızın deniz, hava ve kara kuvvetlerine bağlanması çok güzeldi.
- Afrikalı Ali: Cumhuriyetimizin 96'ncı yılı muhteşem kutlandı. Askerimize canlı bağlanılması büyük alkış aldı. Milletin evinde muhteşem bir kutlama oldu.
- Alişan: Resepsiyon bu yıl her zamankinden kalabalıktı. Hem ülkemizle, hem askerimizle bir kez daha gurur duyduk.
- Şenol İpek: 29 Ekim coşkusunu milletin evinde toplumun her kesiminden vatandaşlarımızla birlikte yaşadık. Çok güzeldi.
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